Hàng ngàn thanh niên TP.HCM hồ hởi lên đường nhập ngũ

Sáng 27-2, tại TP.HCM, các địa phương đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024, đưa các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, công an lên đường nhập ngũ.

Năm nay, lễ giao nhận quân điểm của TP.HCM là tại quận 10 (Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM). Tại đây, TP.HCM tổ chức giao quân của quận 10 và các quận 5, 6, 8, 11, Tân Phú, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Tân, huyện Hóc Môn.

Tham dự lễ có ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM.

Phát biểu tại lễ giao nhận quân, Bí thư Quận uỷ quận 10 Lê Văn Minh đã ghi nhận và biểu dương 187 thanh niên đã nghiêm chỉnh chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, đảm bảo quân số và thời gian quy định.

Theo ông Minh, tiếp bước truyền thống cha anh, mỗi năm quận 10 có hàng trăm thanh niên hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an.

“Được rèn luyện, học tập trong môi trường quân đội, công an, nhiều đồng chí đã trưởng thành và trở thành cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong và ngoài quân đội, công an” – ông Minh khẳng định.

Ông cũng bày tỏ tin tưởng lực lượng thanh niên nhập ngũ năm nay sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bí thư Quận uỷ quận 10 khẳng định địa phương đã triển khai công tác tuyển quân năm 2024 với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Từ đó, thực hiện chặt chẽ quy trình tuyển chọn và giao quân năm 2024, với số lượng 187 thanh niên, trong đó có 160 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 27 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân.

Ông Lê Văn Minh cũng cảm ơn những gia đình, những người ông, bà, cha, mẹ đã có công sinh thành, nuôi dưỡng giáo dục những người con yêu quý của mình, để hôm nay, các bạn trở thành những người chiến sĩ, gánh vác trọng trách vẻ vang bảo vệ Tổ quốc.

Ông đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp, các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; thường xuyên động viên chăm lo, giúp đỡ kịp thời và thiết thực đối với các gia đình tân binh nói riêng và quân nhân nói chung để người thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ an tâm làm nhiệm vụ.

Năm 2024, chỉ tiêu giao quân của TP.HCM là 4.906 công dân. Trong đó, 3.956 công dân (3.950 nam, sáu nữ) thực hiện nghĩa vụ quân sự và 950 (949 nam, một nữ) công dân thực hiện nghĩa vụ công an.

Đại diện cho 949 thanh niên lên đường nhập ngũ tại điểm giao nhận quân của quận 10, bạn Nguyễn Thanh Phong cho biết bản thân vô cùng xúc động vì chỉ ít phút nữa thôi, Phong sẽ cùng các bạn lên đường về ngôi nhà mới, ngôi nhà chung cho mọi thanh niên để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

“Đây là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm của thế hệ thanh niên chúng tôi hôm nay đối với Tổ quốc, đối với sự hy sinh to lớn của biết bao thế hệ cha, ông đã hy sinh cho nền độc lập, tự do của dân tộc, cho chúng tôi hôm nay có cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc” – Phong chia sẻ và hứa sẽ đoàn kết, tiến bộ, vượt qua khó khăn, để hòa nhập và thích nghi với cuộc sống mới trong môi trường quân đội, công an.

Phong cũng khẳng định sẽ ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, quy định của đơn vị, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, phấn đấu lập nhiều thành tích gửi về gia đình.