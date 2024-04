Hàng trăm đại biểu tham gia hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông' 22/04/2024 11:38

(PLO)- Hàng trăm đại biểu sẽ tham gia Hành trình Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông. Lễ xuất quân sẽ được tổ chức vào ngày 24-4-2024 tại di tích lịch sử Cột cờ Hà Nội và hội quân tại tỉnh Điện Biên.

Sáng nay, ngày 22-4, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về Hành trình Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn Nguyễn Thái An cho biết, các hoạt động tuyên truyền 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung và Hành trình Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông nói riêng nhằm giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc và tri ân với các thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh vì non sông, đặc biệt là các chiến sỹ Điện Biên Phủ, từ đó khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước cho thế hệ trẻ.

Trong đó, Hành trình Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông có 44 đại biểu tham gia hành trình, xuất quân từ Hà Nội đi qua các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La và hội quân về Điện Biên, cùng với cung đường của tuyến một hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi.

Đại diện Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của báo chí. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi do Hội LHTN Việt Nam triển khai trong các cấp bộ hội, lựa chọn 120 đại biểu là các cán bộ hội, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực để tham gia.

Hành trình sẽ chia thành hai tuyến để hành quân, gồm: Tuyến một đi qua các tỉnh Hòa Bình, Sơn La; tuyến hai đi qua các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu. Cả hai tuyến cùng hội quân tại tỉnh Điện Biên.

Tại các tỉnh hành trình đi qua, đại biểu tham gia sẽ thăm, dâng hương tại các khu di tích lịch sử; thăm, tặng quà các gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách; khánh thành, trao tặng các công trình thanh niên cho các gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Hành trình Sinh viên với khát vọng non sông do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam triển khai từ ngày 24 đến 27-4 tại tỉnh Điện Biên, tham gia hành trình có 70 sinh viên tiêu biểu, cán bộ hội tiêu biểu trong cả nước với chuỗi các hoạt động:

Thăm, tặng quà tại Trường Tiểu học xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé; dâng hương tại khu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Trần Văn Thọ; chào cờ tại Cột mốc giao điểm đường biên giới ba nước Việt Nam, Lào, Trung Quốc; thăm, tặng quà đồn Biên phòng A-pa-chải, ăn tối và giao lưu văn nghệ, lửa trại; giao lưu tiếp lửa truyền thống tại Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ.

Bên cạnh đó, chương trình Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên được triển khai trong các cấp bộ đội với chuỗi các hoạt động sẽ được tổ chức tại tỉnh Điện Biên từ ngày 24 đến 26-4-2024.

Ngày 26-4, các đoàn hành trình sẽ hội quân về thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Tại Điện Biên, các đại biểu sẽ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1; tham dự chương trình nghệ thuật Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông.

Tổ chức chương trình Liên hoan chiến sỹ nhỏ Điện Biên; trao giải cuộc thi tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, phát động cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân...