Hậu Giang điều động, chỉ định nhiều cán bộ chủ chốt thị xã Long Mỹ

Ngày 28-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Lễ công bố các Quyết định về công tác cán bộ tại thị xã Long Mỹ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang quyết định điều động và chỉ định ông Đoàn Quốc Thật, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh giữ chức Bí thư Thị ủy thị xã Long Mỹ.

Ông Nguyễn Tiến Danh, Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ được điều động về Thị ủy thị xã Long Mỹ và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thị xã Long Mỹ, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Văn Diên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh được điều động và chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thị ủy thị xã Long Mỹ nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thời gian giữ các chức vụ nêu trên là từ 1-10.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang mong các cán bộ vừa được điều động nhận nhiệm vụ nhanh chóng nắm bắt công việc ở đơn vị mới. Tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm và nêu cao tinh thần đoàn kết, cùng tập thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trước đó, ngày 23-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang đã trao Quyết định điều động và chỉ định ông Võ Văn Trung, Bí thư Thị ủy thị xã Long Mỹ giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh, để giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Công an tỉnh Hậu Giang cũng vừa tổ chức Lễ trao các Quyết định về công tác cán bộ.

Cụ thể, Giám đốc Công an tỉnh điều động Thượng tá Dương Hoàng An, Trưởng Công an huyện Châu Thành A giữ chức Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh.

Điều động Đại tá Võ Chí Thanh, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh giữ chức Trưởng Công an huyện Châu Thành A.