HDBank thúc đẩy phát triển Thuận An thành ‘Phố Wall’ của tỉnh Bình Dương

(PLO)- Thành phố Thuận An là trung tâm kinh tế và là thành phố có dân số lớn nhất tỉnh Bình Dương. Đại lộ tài chính, thương mại, các tòa tháp biểu tượng cũng được quy hoạch tại đây. Các ngân hàng cũng không ngừng phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ khách hàng, trong đó HDBank khai trương trụ sở mới HDBank Thuận An - Bình Dương vào ngày 30-9.

Tiền thân của HDBank Thuận An – Bình Dương là HDBank Hòa Lân - Bình Dương. Trụ sở mới của HDBank tọa lạc tại đường ĐT743 Khu phố 1b, phường An Phú, TP Thuận An. Địa điểm này là đầu mối giao thông giữa thành phố Thuận An với các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và các huyện, thị xã, thành phố khác trong tỉnh.

HDBank Thuận An cung cấp đầy đủ các dịch vụ tài chính cần thiết cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, bao gồm huy động vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn với các hình thức tiền gửi; Tiếp nhận vốn đầu tư và phát triển của các tổ chức trong nước; Vay vốn các tổ chức tín dụng khác; Cho vay ngắn, trung và dài hạn; Chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá; Dịch vụ thanh toán giữa khách hàng, kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc, thanh toán quốc tế và các dịch vụ ngân hàng khác trong quan hệ với nước ngoài khi được Ngân hàng nhà nước cho phép.

MAI ANH