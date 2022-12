HĐND TP Thủ Đức sẽ giám sát các dự án trọng điểm

(PLO)- Trong thông báo kết luận thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh Trà Vinh kiến nghị thu hồi hơn 4,7 tỉ đồng tại Công ty Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh, trong đó có hơn 1,6 tỉ đồng do thanh toán sai.

(PLO)- Thượng tá Võ Văn Hồng, trưởng Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương được bầu làm Chủ tịch UBND TP Dĩ An.