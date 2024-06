Hệ thống cứu hỏa tự động và lực lượng tại chỗ dập nhanh vụ cháy chung cư ở Hà Nội 02/06/2024 22:45

Theo thông tin ban đầu, đám cháy tại chung cư xảy ra vào khoảng 21 giờ 15. Thời điểm trên, người dân phát hiện thấy có khói đen bốc ra từ khu vực căn hộ ở tầng 8 tòa nhà CT1 Bắc Hà; quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Ngay sau khi nhận được tin có đám cháy ở chung cư, Trung tâm Chỉ huy Công an Hà Nội, Công an quận Nam Từ Liêm đã điều 4 xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đồng thời, Công an phường Trung Văn điều tiết giao thông tạo điều kiện cho xe cứu hỏa di chuyển thuận lợi.

Đám cháy tại chung cư đã nhanh chóng được dập tắt sau ít phút. Ảnh CTV

Tại hiện trường, lực lượng chữa cháy tại chỗ của tòa nhà đã nhanh chóng tiếp cận, cùng với hệ thống chữa cháy tự động của căn hộ kích hoạt đã nhanh chóng dập tắt đám cháy.

Khi tới nơi, cán bộ, chiến sĩ cứu hỏa thực hiện các biện pháp chống cháy lan... khoảng 15 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Thông tin ban đầu, nguyên nhân xảy ra sự việc là do cháy cục nóng điều hòa. Vụ cháy không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.