Help 114: 'Cầu nối' giữa người dân và cảnh sát PCCC

(PLO)- Ứng dụng Help 114 được Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) Công an TP.HCM phát triển đã phát huy nhiều hiệu quả trong công tác PCCC và CNCH.

Đây là ứng dụng chuyển đổi số để phục vụ công tác PCCC&CNCH, giúp nâng cao kiến thức, hiểu biết của người dân trong PCCC nhằm giảm thiểu thấp nhất các thiệt hại do cháy nổ gây ra.

Xác định nhanh chóng vị trí sự cố

Ngày 3-10, Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng, Đội trưởng Tham mưu, Phòng PC07 Công an TP.HCM, cho biết ứng dụng Help 114 đã và đang thực hiện xuất sắc sứ mệnh là “cầu nối” hiệu quả giữa người dân và cảnh sát.

“Thời gian qua, chúng tôi đã đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số bằng việc đưa vào sử dụng các ứng dụng do đơn vị xây dựng như bản đồ số thông minh phục vụ công tác chỉ huy, điều hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đặc biệt là ứng dụng Help 114 để tiếp nhận và xử lý thông tin khẩn cấp” - Thượng tá Tùng nói.

Lãnh đạo Phòng PC07 cho biết ứng dụng không những giúp cảnh sát PCCC&CNCH xác định nhanh chóng, chính xác tọa độ vị trí người gọi trên bản đồ số mà còn xem được hình ảnh, video trực tuyến tại hiện trường vụ việc để điều động lực lượng, phương tiện phù hợp nhất.

Hệ thống tiếp nhận thông tin khẩn cấp qua ứng dụng Help 114 tại Trung tâm chỉ huy 114 thuộc Phòng PC07. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Thực tế, từ trước đến nay, khi có cháy nổ, tai nạn, sự cố cần cứu nạn, cứu hộ, người dân gọi điện thoại đến số 114 để báo cho cảnh sát về vị trí, địa điểm xảy ra sự cố. Tuy nhiên, trong tình huống khẩn cấp, người báo tin hoặc người bị nạn thường không thể mô tả đầy đủ, chính xác vị trí, quy mô, mức độ sự cố nên tốn thời gian trong việc tìm kiếm, xác định để điều động lực lượng, phương tiện đến địa điểm xảy ra sự cố một cách chính xác, kịp thời, đặc biệt là việc xác định vị trí trên các tuyến sông, biển.

Ngày 4-10-1996, nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh công bố Pháp lệnh quy định việc quản lý nhà nước đối với công tác PCCC, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 369/1996 về việc lấy ngày 4-10 hằng năm là Ngày toàn dân PCCC, cùng với đó Luật PCCC năm 2001 đã quy định lấy ngày 4-10 hằng năm là Ngày toàn dân PCCC.

“Ứng dụng Help 114 đã giúp chúng tôi xác định nhanh chóng, chính xác vị trí, hình ảnh người bị nạn hoặc tai nạn, sự cố trên bản đồ số một cách tự động nhằm kịp thời điều động lực lượng, phương tiện đến nơi cần cứu nạn, cứu hộ một cách nhanh chóng, chính xác nhất để xử lý có hiệu quả các tai nạn, sự cố, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của người dân” - Thượng tá Tùng tiếp.

Phát huy hiệu quả thế trận toàn dân PCCC

Theo Phòng PC07, ứng dụng còn giúp tạo ra các bản tin, hình ảnh, video tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC đến từng người dân, không chỉ riêng ở TP.HCM.

Ngoài ra, ứng dụng còn có tính năng phục vụ cho cá nhân người dùng như tính năng SOS người thân. Khi cần, chỉ cần một nút bấm, những người thân có thể biết vị trí của bạn trên bản đồ và sẽ tự gọi điện thoại mà không cần bấm số.

Thượng tá Tùng cũng cho biết số lượng cán bộ cảnh sát PCCC làm nhiệm vụ kiểm tra có hạn, mỗi năm chỉ kiểm tra cơ sở từ một đến hai lần nên không thể phát hiện mọi thiếu sót, nguy cơ mất an toàn PCCC cho hàng ngàn doanh nghiệp, cơ sở, hàng triệu nhà dân trên địa bàn.

Người dân TP.HCM mở ứng dụng Help 114 để cập nhật thông tin về tình hình cháy nổ trên địa bàn. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Lãnh đạo Phòng PC07 cho biết ứng dụng Help 114 còn giúp cảnh sát có kênh tương tác rất gần gũi, thường xuyên với người dân, tạo thành thế trận toàn dân PCCC gắn liền với thế trận toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giúp xử lý, ngăn chặn kịp thời các nguy cơ, mang lại sự an toàn, bình yên cho người dân.

“Các thông tin về cháy nổ, tai nạn, sự cố chúng tôi sẽ xử lý ngay lập tức, còn các thông tin về an ninh trật tự, chúng tôi sẽ phối hợp với công an các địa phương để đến hiện trường xử lý, sau khi xử lý xong sẽ báo kết quả đến người dân” - Thượng tá Tùng thông tin.

Chỉ sau một năm đưa vào hoạt động, ứng dụng Help 114 đã được Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật TP chọn tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 và giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2021 trên địa bàn TP.HCM.

Sáng 3-10, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) Công an TP.HCM tổ chức diễn tập chữa cháy tại BV Nhi đồng TP.HCM với sự tham gia của khoảng 1.000 người. Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, chỉ đạo buổi diễn tập. Theo Trung tướng Lê Hồng Nam, công tác PCCC&CNCH tại các bệnh viện luôn là ưu tiên hàng đầu. Ông yêu cầu các đơn vị tham gia diễn tập phải đánh giá được hiệu quả bốn tại chỗ gồm chỉ huy, lực lượng, phương tiện và hậu cần tại chỗ; đảm bảo sự thống nhất, chặt chẽ trong công tác chỉ huy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; việc huy động lực lượng tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phải đảm bảo, kịp thời và thực hiện đúng nhiệm vụ được giao…

Công an TP.HCM diễn tập chữa cháy tại Bệnh viện Nhi đồng TP (PLO)- Công an TP.HCM diễn tập PCCC và CNCH tại Bệnh viện Nhi đồng TP với phương án giả định là cháy kho vật tư trang thiết bị ở khoa hồi sức sơ sinh ở tầng 3.

