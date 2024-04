Hết nắng nóng, mùa mưa năm nay ở Nam Bộ có gì bất thường? 22/04/2024 17:23

Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, từ đầu năm 2024 đến nay ở khu vực Nam Bộ hầu như không có mưa, nắng nóng xuất hiện kéo dài.

Theo dự báo, tổng lượng mưa trong mùa mưa năm nay ở Nam Bộ cao hơn TBNN. Ảnh: NC

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, khả năng El Nino chuyển pha trung tính trong khoảng tháng 4 đến tháng 6 với xác suất 82%. Do chịu tác động của hiện tượng El Nino nên thời gian này trên phạm vi toàn quốc nhiệt độ trung bình phổ biến có thể cao hơn khoảng 1 - 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm (TBNN).

Tại Nam Bộ, từ tháng 6 đến tháng 8 khả năng sẽ chuyển sang LaNina với xác suất 63% và tiếp tục có xu hướng tăng trong những tháng sau đó. Đối ngược với EL Nino là hiện tượng LaNina sẽ xảy ra tình trạng mưa nhiều, có xu hướng diễn ra sau các đợt El Nino mạnh.

Theo dự báo, tại Nam Bộ tổng lượng mưa trong mùa mưa năm nay cao hơn TBNN khoảng 5-15%, tập trung vào nửa cuối mùa mưa, giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 11. Khả năng sẽ có những đợt mưa lớn diện rộng kéo dài nhiều ngày, đặc biệt là ở các tỉnh Miền Tây Nam Bộ như Cà Mau, Kiên Giang...