HLV Ấn Độ khen đội Singapore và tự tin sẽ thắng Việt Nam

Sau trận Ấn Độ hòa 1-1 với Singapore tối 24-9 tại giải giao hữu quốc tế - Cúp Hưng Thịnh, HLV Igor Stimac đã dành những lời có cánh cho các cầu thủ Singapore. Ông nói các cầu thủ Singapore đã thi đấu rất hay, rất ngoan cường và gây khó cho các cầu thủ của ông.

Nhọc nhằn và bế tắc trước Singapore

Xem cái cách Ấn Độ thi đấu khó khăn trước một Singapore với nhiều cầu thủ trẻ, nhiều người nhận định rằng thật khó để Ấn Độ có thể chống chọi được trước chủ nhà Việt Nam (VN).

Tuy nhiên, ông Igor Stimac vẫn tự tin nói rằng các học trò của mình sẽ đánh bại chủ nhà VN vào tối 27-9 để lên ngôi vô địch ngay trên sân Thống Nhất. Ông còn bật mí rằng trận gặp VN, Ấn Độ sẽ có thêm hai át chủ bài nữa và sẽ gây khó, sẽ đánh bại đội VN.

Hai trụ cột ông gọi là át chủ bài là trung vệ Sansesh Jhingan và tiền vệ tấn công Chinlengsana Sigh. Những người đã có mặt ở VN muộn hơn hai ngày so với toàn đội Ấn Độ vì trục trặc hộ chiếu.

Sau trận hòa Singapore, cựu tuyển thủ Croatia đang dẫn dắt đội tuyển Ấn Độ nói: “Singapore có những bước trưởng thành làm tôi ngạc nhiên. Tôi biết 10 năm qua, Ấn Độ chưa từng gặp Singapore nhưng đêm 24-9 họ thể hiện là đội bóng khó đánh bại, họ pressing khu vực và chơi thứ bóng đá rất khó chịu. Còn với chủ nhà VN, tôi đã biết họ là đội bóng từng vào tứ kết Asian Cup 2019 và cũng năm đó, VN đá King’s Cup tại Thái Lan nhưng không gặp Ấn Độ”.

“Ấn Độ phải chơi pressing ngăn không cho các cầu thủ VN có nhiều không gian để hoạt động thì mới có thể tạo sự khác biệt.” Cựu tuyển thủ Ấn Độ Baichung

Nhưng vẫn gửi lời đe dọa đến thầy trò HLV Park Hang-seo

Với trận gặp VN vào lúc 19 giờ ngày 27-9, HLV Stimac có đủ đội hình mạnh nhất khi Jhingan và Sigh đã có mặt trong đội và tham gia luyện tập. Đó là lý do mà HLV người Croatia này hứa sẽ đánh bại đội tuyển VN và lên ngôi vô địch.

HLV Stimac cũng than thở rằng trong trận gặp Singapore, đội ông chưa có được phong độ cao do mới đến VN, khác biệt thời tiết và nhiều cầu thủ tỏ ra đuối sức cuối trận. Và ông Stimac tin rằng trận gặp VN thì các cầu thủ của ông sẽ lấy lại được trạng thái thể lực tốt nhất do quen dần thời tiết, cùng sự góp mặt của hai trụ cột Jhingan và Sigh giúp Ấn Độ mạnh mẽ hơn.

Trong khi đó, huyền thoại của bóng đá Ấn Độ Baichung Bhutia, nay là trưởng ban chuyên môn của LĐBĐ Ấn Độ, là người từng ghi bàn thắng duy nhất trận giúp Ấn Độ đánh bại VN 1-0 ở chung kết LG Cup 2002, nói: “VN là đội bóng mạnh và chơi rất sáng tạo. Sau 20 năm kể từ khi Ấn Độ đánh bại VN lên ngôi bây giờ đội tuyển VN có HLV người Hàn Quốc dẫn dắt đã đạt được những cột mốc mới ở châu lục. Tôi nghĩ trận Ấn Độ - VN là một trận đấu hay, đầy thách thức cho Ấn Độ. Ấn Độ phải chơi thứ bóng đá pressing, phải ngăn các cầu thủ VN có nhiều không gian để hoạt động thì mới có thể tạo sự khác biệt và giành ưu thế trước VN”.

Lịch sử 20 năm trước liệu có lặp lại?

Thật ra cách nói của Baichung cũng là một “chìa khóa”, một nước cờ mà cựu tuyển thủ Ấn Độ muốn mách nước cho HLV Stimac.

Trong khi đó, HLV Park Hang-seo vẫn chưa đưa ra nhận xét gì về đối thủ Ấn Độ của mình, tuy nhiên nhiều khả năng ông sẽ tạo điều kiện cho các trụ cột mà trận gặp Singapore ông cất trên khán đài để ăn thua đủ với đội Ấn Độ được đánh giá cao hơn Singapore.

Dù rất muốn thầy trò HLV Park Hang-seo lên ngôi vô địch nhưng người hâm mộ vẫn luôn mong chờ một bộ mặt khác của đội tuyển Ấn Độ so với trận hòa Singapore để trận đấu của giải xứng đáng là một trận “chung kết”, thật cống hiến và thú vị.

20 năm trước, Ấn Độ là khách mời của LG Cup và họ lên ngôi vô địch ngay trên sân Thống Nhất sau khi đánh bại đội tuyển VN do HLV Calisto dẫn dắt. Lần này liệu bóng đá Ấn Độ có lặp lại lịch sử khi trước lúc bóng lăn, tất cả chỉ số đều nghiêng về thầy trò HLV Park Hang-seo.•

