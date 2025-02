HLV Ruben Amorim: 'Khi Man United gõ cửa, tôi không thể từ chối' 22/02/2025 14:12

(PLO)- HLV Ruben Amorim đã thẳng thắn thừa nhận đồng nghiệp đàn anh David Moyes đang làm tốt hơn trong việc hồi sinh Everton so với những gì ông đạt được tại Manchester United và lý do ông đến Old Trafford sớm hơn dự kiến.