HLV Troussier đau đầu với chấn thương của học trò

Ông thầy người Pháp Philippe Troussier trong hai trận dự khán ở sân Hàng Đẫy đã tận mắt chứng kiến sự không may của học trò từ những va chạm không đáng có khiến họ bị chấn thương, khó hồi phục kịp.

Nhiều cựu binh đội tuyển chấn thương

Đội tuyển Việt Nam (VN) sẽ hội quân từ ngày 12-3 để chuẩn bị cho hai trận gặp Indonesia tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 với trận lượt đi trên sân Bung Karno (ngày 21-3) và trận lượt về ở sân Mỹ Đình (ngày 26-3). Trong 10 ngày qua, HLV Troussier đến nhiều sân bóng để kiểm tra phong độ của các học trò, thăm hỏi một số cầu thủ đang dưỡng thương trước khi có quyết định hội quân.

HLV Troussier theo dõi các cầu thủ để tính toán cho hai trận quan trọng gặp Indonesia. Ảnh: CTV

Không may cho HLV Troussier từ sau Asian Cup khi gần bước vào hai trận quyết định quan trọng nhất mà ông không thể có được đội hình mạnh nhất do nhiều tuyển thủ kỳ cựu bị chấn thương và sau trận cuối lượt đi V-League thì danh sách ấy lại dày thêm.

Ông thầy người Pháp trên khán đài sân Hàng Đẫy đã đứng ngồi không yên khi thấy tiền đạo Tuấn Hải bị đồng nghiệp Tăng Tiến của Quảng Nam đạp thẳng vào cổ chân khiến Quả bóng bạc VN phải lên ngay xe cứu thương nhập viện. Vẫn còn may cho chân sút của Hà Nội không bị tổn thương ở xương nhưng mức độ chấn thương cổ chân của Tuấn Hải khiến anh phải nghỉ dưỡng ít nhất một tháng theo khuyến cáo của bác sĩ.

Không có Tuấn Hải là một thiệt thòi cho đội tuyển trong hai trận gặp Indonesia, trong khi dường như HLV Troussier vẫn chưa tìm ra phương án thay thế khả dĩ nào.

Điều này đồng nghĩa với việc tiền đạo yêu thích của HLV Troussier không thể góp mặt ở hai trận đối đầu với Indonesia. Chưa hết, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh sau pha không chiến va chạm với Pedro của Viettel bị dập môi, chảy nhiều máu. Cầu thủ của Công an Hà Nội gắng gượng thi đấu hết hiệp 1 đã phải lên xe cứu thương vào bệnh viện may 24 mũi. HLV Troussier cũng là người chứng kiến học trò của mình bị choáng và bác sĩ dặn dò Việt Anh phải nghỉ khoảng một tuần, không vận động mạnh để tránh bị đau thêm vòm họng.

Thủ môn Văn Việt của SL Nghệ An dự phòng cho Nguyễn Philip ở Asian Cup cũng ở vòng 13 V-League hồi cuối tuần đã rời sân trên xe cứu thương trong trận gặp chủ nhà B. Bình Dương. Người gác đền của đội bóng xứ Nghệ va đập mạnh vào Charles Atshimene từ một pha cản phá bóng gần cuối trận khiến anh bị ngất và mất trí nhớ tạm thời.

HLV Troussier đau đầu thực sự sau khi xác định Văn Hậu, thủ môn Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Tuấn Anh, Hùng Dũng chưa hồi phục chấn thương, giờ lại thêm Tuấn Hải và Văn Việt, trong lúc Việt Anh nhẹ hơn vẫn bị ảnh hưởng thể chất.

Khủng hoảng trên hàng tiền đạo

Trong những sự vắng mặt bất đắc dĩ của nhiều cựu binh tuyển quốc gia vì chấn thương, đáng tiếc nhất là trường hợp của tiền đạo Tuấn Hải thời gian qua luôn là chọn lựa số 1 của HLV Troussier bởi sự năng nổ phù hợp lối chơi chung và thường biết cách nổ súng để tiếp thêm tinh thần chiến đấu cho đồng đội. Tuấn Hải ghi bàn mở điểm vào lưới chủ nhà Philippines ở vòng loại thứ hai cúp thế giới 2026 hay phá lưới Nhật Bản tại Asian Cup.

HLV Troussier không ngờ phải chứng kiến hình ảnh tiền đạo quan trọng của mình phải rời sân trên cáng. Ảnh: 24H

Không có Tuấn Hải là một thiệt thòi cho đội tuyển trong hai trận gặp Indonesia, trong khi HLV Troussier dường như chưa tìm ra phương án thay thế khả dĩ nào. Lại nhớ sau Asian Cup, chính ông thầy người Pháp đã thừa nhận bóng đá VN khan hiếm tiền đạo giỏi, buộc ông phải sang tận Nhật Bản để biết Công Phượng vẫn là dự bị ở Yokohama, bây giờ lại mất chân sút mà ông luôn dành quyền ưu tiên.

Càng nghiệt ngã hơn cho HLV Troussier trong cơn khủng hoảng tiền đạo thì cầu thủ trẻ mới nổi Đình Bắc vi phạm kỷ luật đã bốn trận không có chỗ ra sân trong màu áo Quảng Nam nên có thể trong lần hội quân sắp tới, ông Troussier sẽ trọng dụng Tiến Linh và Văn Toàn. Cũng may là Tiến Linh mới nhen nhúm lại khả năng sát thủ trong trận thắng SL Nghệ An, còn Văn Toàn thì đang là lựa chọn tốt ở hàng công nhà vô địch lượt đi V-League. Hai gương mặt trẻ hơn là Văn Tùng, Văn Trường không có nhiều hy vọng lên tuyển do chuyên ngồi ghế dự bị, trong lúc Nhâm Mạnh Dũng có cửa tái xuất nhưng còn phải thử thách nhiều.

ĐĂNG HUY - ANH NHẬT