HLV Troussier khởi động chiến dịch World Cup

(PLO)- HLV người Pháp vừa cho gọi 22 cầu thủ U-23 chủ yếu đang đá giải hạng Nhất và hạng Nhì quốc gia. Họ sẽ tập trung từ ngày 23-8 nhằm “đãi cát tìm vàng” cho vòng loại U-23 châu Á và xa hơn là World Cup 2026.

Đội U-23 của HLV Philippines Troussier hội quân lần này với thành phần… yếu hơn rất nhiều so với lứa U-23 quốc gia của HLV Hoàng Anh Tuấn đang đá giải Đông Nam Á. Đơn giản bởi ông thầy người Pháp không muốn bỏ sót nhân tài cho chiến dịch World Cup 2026.

Hơn 60 cầu thủ tranh 23 suất dự các giải châu Á

U-23 Việt Nam (VN) do ông Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt ở giải Đông Nam Á đang diễn ra tại Thái Lan có nhiều gương mặt dưới 20 tuổi nhưng hầu hết đã từng trải ở các giải quốc tế lẫn trong nước. Thêm vào đó, có khoảng 20 cầu thủ dưới 23 tuổi hầu hết là nòng cốt của HLV Troussier còn bận khoác áo CLB đá lượt cuối V-League vào ngày 27-8 chưa thể lên tuyển.

Chính vì thế, ông thầy người Pháp ở lần tập trung này chỉ cho gọi 22 cầu thủ của giải hạng Nhất và hạng Nhì, sau những tiến cử từ CLB hoặc do chính HLV Troussier cùng các cộng sự tận mắt chứng kiến họ chơi bóng. Thậm chí, các cầu thủ do ông Hoàng Anh Tuấn loại khỏi giải Đông Nam Á cũng có mặt, như trung vệ Lê Văn Hà (SHB Đà Nẵng), hay tiền đạo Vũ Minh Hiếu (Cheon An, Hàn Quốc).

Như vậy, HLV Troussier đang có một lực lượng rất dồi dào các tuyển thủ dưới 23 tuổi, khoảng hơn 60 cái tên cho đợt sàng lọc khắt khe chuẩn bị vòng loại U-23 châu Á 2024 trên sân nhà Việt Trì (Phú Thọ). Đội chủ nhà U-23 VN lần lượt tiếp U-23 Guam (ngày 6-9), U-23 Yemen (ngày 9-9) và U-23 Singapore (ngày 12-9) với mục tiêu nhất bảng, hoặc là một trong bốn đội nhì có thành tích xuất sắc của 10 bảng đấu vào vòng chung kết ở Qatar.

Ngay sau giải đấu này, đội tuyển U-23 VN của ông Troussier sẽ tiếp tục giao cho HLV Hoàng Anh Tuấn cầm quân thi đấu Asiad (có tăng cường ba cầu thủ trên 23 tuổi) từ ngày 23-9 đến 8-10 diễn ra tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Không bỏ sót nhân tài

Từ sau SEA Games 32 hồi tháng 5-2023 giành huy chương đồng tại Campuchia với lứa U-22, ông thầy người Pháp cùng các cộng sự tập trung chủ yếu cho việc tuyển chọn nhân tài ở những giải vô địch quốc gia.

Rất hiếm hoi có thầy nội hay ngoại nào như HLV Troussier không chỉ kiểm tra phong độ học trò đá V-League mà còn thường lặn lội đến các sân bóng của các giải hạng Nhất, hạng Nhì và giải trẻ để săn lùng tài năng.

Từ khi chấp thuận ngồi ghế nóng các đội tuyển VN hồi đầu năm 2023 với mục tiêu cao nhất là tham dự vòng chung kết World Cup 2026, ông Troussier đã lên nhiều kế hoạch lớn, với quân số mong ước khoảng 100 cầu thủ. Ông thầy người Pháp muốn có thật nhiều cầu thủ giỏi, bất kể tuổi tác để chọn lọc đội hình mạnh nhất cho chiến dịch cúp thế giới khởi tranh vòng loại vào tháng 11 năm nay và ngay sau đó vào cuộc Asian Cup 2024.

Hơn 60 cầu thủ dưới 23 tuổi và khoảng trên dưới 40 gương mặt quen thuộc của tuyển quốc gia, HLV Troussier đang mở ra nhiều cơ hội cho các học trò thử sức. Ông cũng không có thói quen chọn người theo sự nổi tiếng mà tất cả đều phải cạnh tranh sòng phẳng và lành mạnh. Điều này giải thích việc HLV Troussier thường trộn lẫn các tuyển thủ VN và lứa U-23 tập chung trên cùng một mặt sân trong những dịp FIFA Days, vừa tạo không khí thân thuộc cho họ vừa tận dụng kinh nghiệm của các đàn anh cho đàn em.•

Cơ hội nào cho bóng đá Việt Nam tại World Cup 2026? HLV Troussier đã sớm khởi động chiến dịch World Cup 2026 và sự phát triển của các đội tuyển quốc gia từ đấu trường U-23 châu Á, Asiad, Asian Cup có tác động rất lớn đến cơ hội của bóng đá VN ở cuộc chơi World Cup 2026. Theo đánh giá của ông thầy người Pháp, các đội bóng lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Iran và Saudi Arabia là những gương mặt quen thuộc tại các vòng chung kết cúp thế giới, còn lại 3,5 suất dành cho châu Á là cuộc cạnh tranh khốc liệt. Vì thế, ngay từ bây giờ, HLV Troussier đã chạy đà cho chiến dịch lớn. Điều băn khoăn của ông Troussier là thực tế cầu thủ VN có quá ít sân chơi để thể hiện mình, bên cạnh nhiều tài năng trẻ bị mất suất chơi ở V-League. TT

GIA HUY - NHƯ QUỲNH