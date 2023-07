Người Phi kéo đến Eden Park xem trận đấu lịch sử

Trước thời khắc lịch sử của tuyển Philippines, người Phi ở New Zealand và Úc đã kéo sang Auckland, đến sân Eden Park để xem trận đấu lịch sử giữa các cô gái Philippines với tuyển Na Uy diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 30-7.

(PLO)- Bài hát chính thức của World Cup 2023 bóng đá nữ mang tên "Do It Again" sẽ được hai nghệ sĩ Benee and Mallrat hát trong đêm khai mạc 20-7.