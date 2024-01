Hộ nghèo, người khuyết tật ở Đà Nẵng vui mừng nhận quyết định thuê nhà ở xã hội

Ưu tiên các đối tượng đặc biệt khó khăn

Ngày 12-1, UBND TP Đà Nẵng tổ chức gặp mặt và trao quyết định thuê nhà ở xã hội (NƠXH) thuộc sở hữu nhà nước cùng quà Tết cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Theo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, đến hết năm 2023, TP đã đầu tư hoàn thành hơn 16.700 căn hộ, trong đó vốn ngân sách nhà nước đầu tư hơn 12.000 căn hộ. Đối với chung cư NƠXH thuộc sở hữu nhà nước, TP đang quản lý gần 10.000 căn hộ, đã bố trí cho thuê trên 98%.

Từ năm 2019, TP Đà Nẵng có chủ trương ưu tiên bố trí cho thuê NƠXH thuộc sở hữu nhà nước đối với người có công với cách mạng và hộ giải tỏa các khu chung cư, tập thể xuống cấp thuộc sở hữu nhà nước. Các đối tượng còn lại được xem xét, giải quyết thuê, mua NƠXH từ nguồn vốn ngoài ngân sách.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng trao quyết định cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Năm 2023, sau khi khảo sát, lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương liên quan và báo cáo Hội đồng xét duyệt bố trí thuê NƠXH đã trình UBND TP phê duyệt 44 căn hộ, đáp ứng khoảng 30% nhu cầu.

Các căn hộ này được duyệt cho thuê đối với hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ có người bị khuyết tật nặng, đặc biệt nặng. Ngoài ra còn có hộ có người bị bệnh hiểm nghèo, hộ có người đơn thân nuôi con.

Hộ nghèo được bố trí thuê NƠXH thuộc sở hữu nhà nước sẽ được giảm 60% tiền thuê nhà, trường hợp hộ có người khuyết tật sẽ được miễn 100% tiền thuê nhà.

Người dân mừng rơi nước mắt

Ngồi trên xe lăn nhận quyết định thuê nhà ở xã hội từ Chủ tịch UBND TP, chị Lê Thị Diệu Anh (36 tuổi, quận Cẩm Lệ) gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo, các cấp chính quyền vừa rơi nước mắt vì vui mừng.

Chị Anh cho biết, hai vợ chồng chị cưới nhau từ năm 2011 và có hai đứa con nhỏ. Lúc trước sống với bố mẹ nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, ngôi nhà chật hẹp cùng nhiều anh em nên cuộc sống rất chật vật.

Chị Lê Thị Diệu Anh sẽ được các đơn vị liên quan hỗ trợ bàn giao nhà trước

Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Bức quá, chị và chồng gắng gượng thuê nhà trọ sinh sống để con cái được thoải mái. Nhưng vì chị khuyết tật, chồng đi làm thuê không được nhiều đành phải thuê phòng trọ nhỏ. Phòng trọ nhỏ, ẩm thấp, cứ mưa là dột nhưng vợ chồng động viên nhau cố gắng.

“Vừa qua, khi TP có chủ trương chị không tin rằng mình được thuê. Đến bây giờ, cầm quyết định thuê nhà ở xã hội trên tay chị mừng lắm. Tương lai cuộc sống gia đình mình sẽ tốt hơn, không phải lo lắng phòng trọ ẩm thấp, mưa dột nữa. Qua đây, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến TP, đến các cấp chính quyền đã hỗ trợ chị và nhiều gia đình khó khăn khác”, chị Anh xúc động.

Thay mặt 44 hộ nhận quyết định, ông Trần Văn Nghĩa (45 tuổi, quận Sơn Trà) cho biết, gia đình ông tổng cộng 22 người sống trong ngôi nhà 100m2.

Vợ ông bị bệnh ung thư cùng ba con nhỏ, thu nhập bấp bênh nên điều kiện rất khó khăn.

“Nay được TP cùng các cấp chính quyền hỗ trợ có nơi ở để các cháu ổn định học tập, sinh sống. Tôi xin gửi lời cảm ơn và xin hứa sẽ sử dụng tốt tài sản của nhà nước theo đúng quy định”, ông Nghĩa nói.

Thành phố đáng sống, người dân hạnh phúc

Phát biểu tại buổi trao quyết định thuê nhà ở xã hội, ông Lê Trung Chinh (Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) cho hay, một trong những mục tiêu mà TP Đà Nẵng kiên trì, kiên định trong công tác chỉ đạo điều hành trong nhiều năm qua chính là thực hiện có hiệu quả chương trình “TP 4 an” gắn với chương trình “5 không”, “3 có” nhằm bảo đảm an sinh xã hội.

Các chương trình an sinh xã hội không chỉ hướng đến việc phấn đấu xây dựng TP Đà Nẵng an bình, thịnh vượng; là điểm đến an toàn, tin cậy đối với du khách, bạn bè quốc tế mà trước hết, hướng đến mục tiêu xây dựng một TP đáng sống, người dân hạnh phúc.

Theo ông Chinh, do quỹ NƠXH thuộc sở hữu nhà nước còn lại rất ít nên từ năm 2019 đến nay, TP đã có chủ trương ưu tiên bố trí thuê đối với người có công với cách mạng và hộ giải tỏa các khu chung cư, tập thể xuống cấp.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh trao quyết định thuê Chung cư NƠXH cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Dự kiến trong năm 2024, TP tiếp tục di dời 11 khu tập thể và ba khu chung cư xuống cấp gồm: Lâm đặc sản Hòa Cường, Thuận Phước, Hòa Minh. TP cần hơn 500 căn hộ trống để bố trí di dời, giải tỏa.

Do đó, việc bố trí thuê chung cư cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hôm nay cũng thể hiện sự cố gắng của các cấp chính quyền.

Sự cố gắng của Sở Xây dựng trong việc xây dựng phương án phân bổ, tiêu chí xét duyệt công tâm, khách quan để bố trí, tạo điều kiện cho các hộ an cư, giảm bớt một phần khó khăn trong cuộc sống.

“Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa chúng ta sẽ đón Tết cổ truyền của dân tộc. Tôi đề nghị Sở Xây dựng chỉ đạo Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà khẩn trương triển khai ngay thủ tục bàn giao căn hộ. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hộ kịp nhận nhà để đón Tết Nguyên đán 2024”, ông Chinh nhấn mạnh.

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã biểu dương Hội đồng xét duyệt chung cư TP và UBND các quận, huyện đã rất nỗ lực, tích cực trong công tác tham mưu, phê duyệt đúng đối tượng. Điều này nói lên tinh thần “An sinh xã hội” trong chủ đề của năm 2024.

Đồng thời, ông Lê Trung Chinh cũng giao các địa phương, Sở Xây dựng tiếp tục rà soát quỹ NƠXH để phân bổ cho các kỳ tiếp theo.