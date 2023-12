'Hoa hậu quý bà Trái đất Việt Nam 2024' truyền đi thông điệp bảo vệ môi trường

Ngày 16-12, cuộc thi Hoa hậu quý bà Trái đất Việt Nam 2024 (Mrs Earth Vietnam 2024) đã chính thức được công bố.

Theo đó, cuộc thi diễn ra với mục đích khuyến khích những người phụ nữ có tài năng, có vẻ đẹp tâm hồn sẽ lan toả được thông điệp bảo vệ trái đất, bảo vệ môi trường xanh và môi trường ứng xử trong cuộc sống hàng ngày.

Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, Hoa hậu Phan Kim Oanh cho biết, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, Mrs Earth VietNam 2024 chào đón nhiều gương mặt mới lần đầu tiên đến với sân chơi nhan sắc.

“Tôi hy vọng, những quý bà được vinh danh từ cuộc thi này sẽ là những nhân vật đại sứ rất đặc biệt, góp phần truyền đi thông điệp bảo vệ môi trường trước những tác động to lớn của biến đổi khí hậu”- bà Phan Kim Oanh nói.

Khi được hỏi về lý do tổ chức cuộc thi Hoa hậu cho Quý bà, Hoa hậu Phan Kim Oanh chia sẻ: “Tôi là Hoa hậu xuất phát từ quý bà nên muốn lan tỏa giá trị người phụ nữ. Ngoài công việc thì muốn làm sân khấu để người phụ nữ tỏa sáng. Đặc biệt khi kết thúc cuộc thi, sẽ đưa Hoa hậu hoặc đại diện ra quốc tế để lan tỏa giá trị người phụ nữ Việt Nam”.

Có mặt tại lễ công bố, Chủ tịch Mrs Earth International – bà Cristher Fraulein Gardoce Bulabon mong muốn thông qua cuộc thi này, thông điệp về bảo vệ môi trường sẽ được truyền tải rộng rãi hơn nữa đến với người dân Việt Nam và lớn lao hơn là người dân trên toàn thế giới.

Nói về tiêu chí cuộc thi, NSND Nguyễn Hải (thành viên Ban giám khảo) cho biết, trong bất cứ cuộc thi cũng có tiêu chí chung, cá nhân không có tiêu chí riêng.

“Chung quy là chọn ra người phụ nữ hoàn thiện cả về vóc dáng, tâm hồn, tuyệt mỹ để đưa vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam ra khỏi biên giới, lan tỏa ra tới toàn cầu, trái đất”.

Cuộc thi Mrs Earth Vietnam 2024 diễn ra tại Hà Nội bắt đầu từ ngày 25-6 đến 30-6-2024. Cuộc thi sẽ chọn ra một Hoa hậu và bốn Á hậu.

Bên cạnh đó sẽ có các giải phụ: Người đẹp tri thức (Best Intellectual); Người đẹp có hình thể đẹp nhất (Best Body); Người đẹp tài năng nhất (Best Talent); Người đẹp trình diễn hay nhất (Best Catwalk); Người đẹp có gương mặt khả ái (Best Face), Người đẹp truyền thông (Best Media)

Sau cuộc thi, BTC sẽ tìm ra một thí sinh xuất sắc nhất đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu quý bà trái đất quốc tế 2024 (Mrs Earth International 2024) được tổ chức tại Philippines vào tháng 11-2024.