Hoạt động của Bộ trưởng Lương Tam Quang tại hội thảo '55 năm Công an Nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Hội thảo đã nhận được 164 báo cáo tham luận của các Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, tướng lĩnh, sĩ quan Công an nhân dân, nhà khoa học, nhà quản lý với nhiều góc nhìn nhận thức về giá trị hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lực lượng Công an nhân dân.

Toàn cảnh về Hội thảo khoa học quốc gia “55 năm Công an nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và các đồng chủ trì Hội thảo.

Bên lề Hội thảo Bộ trưởng Lương Tam Quang và các đại biểu đã tham quan các gian trưng bày sách và sản phẩm OCOP tiểu của tỉnh Hà Nam.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng Ủy viên Bộ Chính trị, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày sách.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tham quan Phòng truyền thống Công an tỉnh Hà Nam qua các thời kỳ.

Bộ trưởng cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Phòng truyền thống.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam tham quan gian hàng thủ công mỹ nghệ của tỉnh.

Những sản phẩm được làm từ lụa đều rất tinh xảo, mang nét đặc trưng riêng của tỉnh Hà Nam.

Bộ trưởng Bộ Công an tham quan gian trưng bày các hoạt động của lực lượng Công an tỉnh Hà Nam.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, trải qua 55 năm thực hiện Di chúc của Người, lực lượng Công an nhân dân đã phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang; nêu cao tinh thần đoàn kết, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, hun đúc bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi hoàn cảnh, thử thách, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, chấp hành nghiêm kỷ luật, tận tụy với công việc, nêu cao tinh thần phục vụ Nhân dân.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã phát động đợt thi đua đặc biệt (từ 19/8-2024 đến 19/8/2025) hướng tới chào mừng 80 năm ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam anh hùng, theo đó, toàn lực lượng Công an nhân dân phát huy mạnh mẽ truyền thống cách mạng, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, rèn cán, lập công vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ!