Học cách phòng chống đuối nước tại Bảo tàng thế giới cà phê

Theo các chuyên gia giáo dục, một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều trẻ em bị tai nạn đuối nước tại Việt Nam là do các em chưa được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng nhận biết sự nguy hiểm và kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Còn theo thông tin từ Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB & XH), chỉ tính từ đầu năm đến nay, đã có 113 trẻ bị tử vong do đuối nước, trong đó cũng có nhiều trường hợp thương tâm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Nhìn thấy điều đó, Bảo tàng Thế giới Cà phê phối hợp với chuyên gia Phạm Anh Tuấn (người sáng lập E-bơi Việt Nam) tổ chức chương trình “Hướng dẫn phòng chống đuối nước cho trẻ em”, nhằm hưởng ứng Ngày Quốc Tế thiếu nhi 1-6.

Tham gia chương trình, phụ huynh và các em hiểu được nguyên nhân vì sao xảy ra đuối nước và phương pháp phòng chống ngay từ khi còn ở trên cạn. Theo chuyên gia Phạm Anh Tuấn: đuối nước ở trẻ em có thể xảy ra ở khắp mọi nơi, ngay cả ở trong bồn tắm hoặc trong sân vườn và nó không phụ thuộc vào việc trẻ có biết bơi hay không.

Tại chương trình, các em thiếu nhi vừa chơi vừa học để làm quen với 10 điều cốt lõi trong phòng chống đuối nước như: nhận biết mặt nước hở nguy hiểm, tập thở với chậu nước, làm quen với các động tác hụp lặn thông minh, học cách thoát hiểm, biết cách cứu người đuối nước, hồi sức tim phổi...