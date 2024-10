Học sinh lội nước đến trường vì con đường ngập nặng 22/10/2024 16:08

Phản ánh đến Pháp Luật TP.HCM, nhiều ngày qua tuyến đường Đặng Thùy Trâm, phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM ngập nặng khiến người dân và học sinh, sinh viên và phương tiện đi lại khó khăn.

Chân trần lội nước đến trường

Theo ghi nhận của PV, tuyến đường Đặng Thùy Trâm là tuyến đường chính dẫn vào 3 trường học và các khu dân cư trong khu vực. Các khu vực miệng cống xung quanh đường Đặng Thùy Trâm đều bị bịt kín bằng “đất, đá, rác”.

Kèm theo đó, triều cường vào ngày 18,19-10 lên đúng vào thời điểm cao điểm và tan tầm khiến người dân và học sinh, sinh viên trên đường đi làm, đi học gặp nhiều khó khăn.

Học sinh trường THCS Bình Lợi Trung và THPT Trần Văn Giàu, quận Bình Thạnh phải lội nước đến trường. Ảnh: TRẦN MINH

Tại khu vực trực trường THPT Trần Văn Giàu nước ngập nặng từ 6 giờ sáng đến chiều tối khiến các phụ huynh và học sinh di chuyển khó khăn. Theo đó, xung quanh khu vực có nơi nước dâng gần nửa bánh xe máy khiến hàng loạt phương tiện chết máy, người dân và học sinh, sinh viên phải vất vả dẫn bộ hoặc dựng tạm xe trên lề đường chờ nước rút.

Em MT, học sinh trường THPT Trần Văn Giàu cho biết, có những ngày em phải đi chân trần đến trường, rồi sau đó mới mang giày để vào trường. Bởi vì khi trời mưa lớn hay triều cường lên là đoạn đường Đặng Thùy Trâm dẫn vô trường đều bị ngập, chỉ còn cách đó là để em không bị ướt giày đến trường.

Anh Lý Thiện, người dân sinh sống tại khu vực đường Đặng Thùy Trâm cho biết, đoạn đường này bị ngập nhiều năm nay, nhà anh phải nâng cao hơn mặt đường mấy mét để chống ngập mỗi khi mưa lớn hoặc triều cường lên.

“Tội nhất là các em học sinh, sinh viên, có những bạn phải đi học bằng xe đạp điện phải tắt để dẫn bộ. Có hôm do nước ngập tôi chứng kiến một bạn sinh viên bị té do vấp ổ gà ngã ướt hết người, máy tính, dụng cụ học tập. Cho nên tôi và người dân nơi đây cũng đặt vật dụng cảnh báo để cho các em né ra. Mong chính quyền khắc phục để cho người dân, học sinh và sinh viên an tâm làm việc và học tập” – anh Thiện cho hay.

Nhiều miệng cống quanh khu vực đường Đặng Thùy Trâm cũng bị đất cát, rác bịt kín miệng cống. Ảnh: TRẦN MINH

Sẽ đầu tư hơn 93 tỉ để nâng cấp đường

Ông Tạ Thanh Khiêm, Chủ tịch UBND phường 13, quận Bình Thạnh cho biết đường Đặng Thùy Trâm đã thi công từ lâu, dẫn đến hệ thống cơ sở hạ tầng xuống cấp, hư hỏng, gây ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Tuyến đường này thường xuyên bị ngập lụt, đặc biệt vào những thời điểm có triều cường.

Nhiều mặt đường trong khu vực trường học bị bong tróc nặng sau khi nước rút. Ảnh: TRẦN MINH

Theo quy hoạch được duyệt, dự án cải tạo, nâng cấp đường Đặng Thùy Trâm, đoạn từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật với chiều dài khoảng 1,2 km, chiều rộng 30m. Dự án có tổng mức đầu tư 93,043 tỉ đồng, bằng nguồn vốn ngân sách TP.HCM, thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2024 đến năm 2027.

Sắp tới, UBND phường sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đồng thời đề ra các giải pháp lâu dài để giải quyết vấn đề ngập lụt và hư hỏng cơ sở hạ tầng. Thực hiện biện pháp bảo vệ an toàn cho người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên trong thời gian các công trình thi công.