Học sinh lớp 1 khóc, cười trong ngày tựu trường

(PLO)- Có ba mẹ đi cùng, được tham gia trò chơi lại có thêm phần quà dễ thương nên học sinh (HS) lớp 1 vui vẻ trong ngày tựu trường.

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, HS lớp 1 tựu trường vào ngày hôm nay, 21-8, HS các cấp tựu trường ngày 28-8.

Tại Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh, nhà trường đã chuẩn bị chương trình đặc biệt để chào đón các em.

Trong ngày đầu đến trường, các bé được thi nhảy múa lấy quà, chơi trò chơi dân gian, trò chuyện cùng thầy cô và được ban giám hiệu tặng quà. Sau đó, các con được dẫn đi tham quan các phòng học, phòng chức năng của trường.

Thích thú khám phá ngôi trường mới, Nguyễn Đức Đại Phát, HS lớp 1/6 thủ thỉ nói: “Trường có rất nhiều trò chơi. Con thích trường Triệu Thị Trinh lắm”.

Đứng cạnh con, chị Bùi Thị Kim Giàu, cho biết do đã được mẹ trò chuyện, chuẩn bị tư tưởng cũng như cho đến trường làm quen nên con không hề bỡ ngỡ.

“Đây là bé thứ 3 của tôi học tại trường này. Cơ sở vật chất của trường khang trang, giáo viên ân cần và dễ thương nên tôi khá yên tâm”.

Trò chuyện với quý phụ huynh và HS, bà Đỗ Thị Mỹ Hoà, Hiệu trưởng nhà trường cho biết ngày tựu trường là khoảnh khắc rất đặc biệt đối với các em khi bước sang môi trường mới.

“Cảm ơn ba mẹ đã đồng hành cùng với nhà trường trong ngày hôm nay. Bước vào lớp 1, chương trình học sẽ khác so với mầm non. Do đó, tôi mong phụ huynh sẽ luôn phối hợp với nhà trường trong việc giáo dục con, đặc biệt không nên tạo áp lực cho con. Chúng ta hãy làm sao để các con cảm thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui” - bà Hòa nói.

Năm nay, Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh có hơn 150 HS với 6 lớp 1, mỗi lớp chỉ hơn 20 em.

Nhiều trường tiểu học trên địa bàn cũng đều tổ chức các hoạt động để chào đón các em học sinh ngày nhập trường.

Tại Trường Tiểu học Bình Hoà, quận Bình Thạnh, giáo viên đón HS từ cổng, bên cạnh đó còn có những tiết mục văn nghệ hấp dẫn.

Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình cũng bố trí không gian để gia đình có thể lưu lại những khoảnh khắc đặc biệt bên con trong ngày đầu đến với ngôi trường mới.

Năm nay, Trường Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền, quận Tân Bình đón 250 HS lớp 1. Trường lớp được trang trí rực rỡ, tạo cảm giác vui tươi cho tất cả các em. Khi đến trường, các em được các cô giáo đón từ ngoài cổng và tham gia một số hoạt động dưới sân trường.

HS lớp 1 có 2 tuần đến trường, làm quen với chương trình học. HS trên toàn thành phố sẽ chính thức khai giảng vào ngày 5-9-2023.

Năm học 2023-2024, dự kiến toàn TP tăng 35.055 học sinh gồm 22.592 công lập và 12.463 ngoài công lập.

Theo đó, mầm non tăng 7.932 học sinh, tiểu học giảm 28.165 học sinh, bậc THCS tăng 34.107 học sinh và THPT tăng 21.181 học sinh.

NGUYỄN QUYÊN