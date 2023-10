Hội đồng quản trị họp bán MU cho Sir Jim Ratcliffe và phản ứng của Sheikh Jassim

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Mirror (Anh) hôm nay 14-10. Tỉ phú người Qatar Sheikh Jassim đã gửi nhiều lời đề nghị hỏi mua 100% CLB Manchester United. Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Sheikh Jassim là Sir Jim Ratcliffe, tỉ phú giàu nhất nước Anh là CEO của INEOS.

Các nguồn tin thân cận với Sheikh Jassim khẳng định, ông sẽ không thay đổi bất cứ điều gì, mặc dù có thông tin rằng, Hội đồng quản trị của Manchester United sẽ tổ chức một cuộc họp vào tuần tới để xem xét ​​lời đề nghị mua cổ phần CLB của Sir Jim Ratcliffe.

Truyền thông Anh bình luận, Sir Jim Ratcliffe đã vượt qua Sheikh Jassim để dẫn đầu cuộc đua mua lại đội chủ sân Old Trafford từ nhà Glazer. Các báo cáo cho thấy, Sir Jim Ratcliffe có thể được chọn là người ưu tiên mua MU khi gia đình Glazer và các thành viên hội đồng quản trị của “quỷ đỏ” tổ chức “hội nghị thượng đỉnh” vào tuần tới.

Sheikh Jassim nhận được sự ủng hộ của fan MU, nhưng ông được cho là đang thất thế trước Sir Jim Ratcliffe trong cuộc đua mua MU. ẢNH: MIRROR

Tuy nhiên, phía tỉ phú người Qatar Sheikh Jassim tin rằng, tình hình và thời điểm chốt thỏa thuận mua bán CLB MU hiện vẫn chưa rõ ràng. MU và gia đình Glazer đã giữ im lặng kể từ khi họ tuyên bố ý định “khám phá các lựa chọn thay thế chiến lược” gần một năm trước.

Định giá MU của nhà Glazer là khoảng 6 tỉ bảng Anh. Cả Sheikh Jassim và Ratcliffe đều không đáp ứng được mức giá yêu cầu đó. Tuy nhiên, có 1 yếu tố rõ ràng mang lại lợi thế cho Ratcliffe. Ông chấp nhận thay đổi chiến lược tùy theo diễn biến tình hình, còn Sheikh Jassim vẫn giữ nguyên ý định ban đầu của mình là mua 100% MU.

6 anh em nhà Glazer được cho là bất đồng quan điểm trong việc lựa chọn các phương án bán MU. Hai người có quyền lực lớn nhất ở MU là Joel và Avram Glazer dường như không muốn bán đứt đội chủ sân Old Trafford. Điều đó khiến Sir Jim Ratcliffe thay đổi chiến lược tiếp cận của mình.

Sir Jim Ratcliffe ghé tham quan sân Old Trafford trong quá trình đấu thầu mua MU. ẢNH: GETTY

Ban đầu, Sir Jim Ratcliffe muốn mua 69% cổ phần MU và cho phép nhà Glazer vẫn còn cổ phần để ở trong hội đồng quản trị CLB. Tuy nhiên, bây giờ, Ratcliffe chỉ muốn mua 25% cổ phần MU, để nhà Glazer tiếp tục nắm giữ số cổ phần lớn nhất và tất nhiên vẫn giữ vị trí chủ sở hữu CLB. Theo thời gian, Ratcliffe sẽ mua lại hết cổ phần MU để nhà Glazer rời Old Trafford. Chiến lược này được cho là phù hợp với nguyện vọng của nhà Glazer cũng như các cổ đông trong hội đồng quản trị.

Trong khi đó, hiện có rất ít thông tin về Sheikh Jassim. Cha của ông là cựu thủ tướng Qatar, ông từng học ở Anh. Cũng như Sir Jim Ratcliffe, Sheikh Jassim nhận mình là một fan hâm mộ trọn đời của Manchester United

Nhưng CEO của INEOS có nhiều kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực thể thao, kể cả bóng đá. INEOS của Sir Jim Ratcliffe hiện đang sở hữu CLB Ligue 1 là Nice, CLB đua xe đạp Lausanne-Sport của Thụy Sĩ. Họ cũng nắm giữ cổ phần đáng kể trong đội đua Công thức 1 Mercedes. Ratcliffe, người sinh ra ở Greater Manchester, cũng tự nhận mình là một người hâm mộ suốt đời của đội chủ sân Old Trafford.

Sir Jim Ratcliffe có kinh nghiệm quản lý các đội thể thao. ẢNH: MIRROR

Trước khi thông tin Sir Jim Ratcliffe giành “pole” trong thương vụ mua MU được truyền thông Anh đưa ra đúng 1 ngày, Sheikh Jassim được cho là tiến rất gần đến việc sở hữu MU. Hãng tin Alkass TV Sport của Qatar khẳng định, Sheikh Jassim đang tiến “rất gần” đến việc hoàn tất việc tiếp quản Manchester United từ nhà Glazer. Hãng tin này cũng nói thêm, Sir Jim Ratcliffe sẽ không tiếp quản đội chủ sân Old Trafford, bởi “ngay từ đầu, ông ấy đã không nghiêm túc” trong thương vụ này.

Tuy nhiên, trong quá trình đấu thầu, MU đã mời các nhà đầu tư đến sân Old Trafford vào đầu năm nay. Đích thân Sir Jim Ratcliffe đã đến sân tập Carrington và sân Old Trafford. Trong khi đó, một phái đoàn của Qatar đã thay mặt Sheikh Jassim đi tham quan Old Trafford, trong khi thảo luận về kế hoạch của họ với các quan chức cấp cao “quỷ đỏ”. Điều đó có nghĩa Sheikh Jassim không có mặt trong chuyến đi này.

Manchester United khởi đầu mùa này theo cách rất tệ. Đoàn quân của HLV Erik Ten Hag thua đến 4/8 trận tại Premier League và xếp tận vị trí thứ 10 với 12 điểm. “Quỷ đỏ” cũng toàn thua 2 trận đầu tiên ở Champions League trước Bayern Munich cùng Galatasaray và đối mặt với nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng.

Nhà Glazer sẽ bán MU cho Sir Jim Ratcliffe hay Sheikh Jassim?. ẢNH: MIRROR

Trong khi đó, bên ngoài sân cỏ, các CĐV MU tiếp tục tăng cường phản đối nhà Glazer, những người đã mua lại đội chủ sân Old Trafford bằng “đòn bẩy tài chính” vào năm 2005. Nhà Glazer đã đi vay nợ ngân hàng để có đủ tiền mua MU và họ gán khoản nợ đó lên chính CLB.

PHẠM QUANG