Hội từ tâm Đắk Lắk tặng cả trăm triệu đồng cho học sinh đi chữa bệnh

Ngày 8-1, Hội từ tâm Đắk Lắk tổ chức lễ trao học bổng Đọt Chuối Non lần thứ 17 cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Toàn cảnh buổi lễ trao học bổng Đọt Chuối Non. Ảnh: VL

Theo đó, ban tổ chức chương trình đã rà soát, xét duyệt 121 trường hợp xứng đáng vinh danh là những tấm gương sáng về hiếu học, hiếu thảo.

Trong đó, 15 học sinh được nhận suất học bổng đặc biệt (5 triệu đồng/suất), 104 học sinh được nhận suất học bổng vượt khó (3 triệu đồng/suất).

Có 2 học sinh được nhận suất hỗ trợ chăm sóc đặc biệt về y tế với số tiền 100 triệu đồng/em để chữa bệnh trong năm 2024.

Em Hoàng Thị Bảo Thy, học sinh lớp 2A, Trường Tiểu học La Văn Cầu (dân tộc Dao, xã Cư Sam, huyện M’Drắk, Đắk Lắk), là học sinh xuất sắc, học giỏi. Tuy nhiên, không may bị chứng bệnh u mỡ bẩm sinh.

Đợt này, em Thy được suất hỗ trợ chăm sóc đặc biệt về y tế trị giá 100 triệu đồng. Em Thy mong ước sẽ được chữa trị để có khuôn mặt xinh đẹp như các bạn và hứa cố gắng chăm chỉ học tập hơn nữa.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lưu Tiến Quang - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk, cho biết hiện nay trên địa bàn tỉnh, đặc biệt, ở vùng sâu, vùng xa vẫn còn nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nghèo, hiếu học.

“Học bổng Đọt Chuối Non không chỉ là hành động của lòng nhân ái mà còn là nguồn động viên to lớn tiếp sức cho những tâm hồn trẻ giúp các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Đồng thời, góp phần đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, xã hội hóa giáo dục, thúc đẩy phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực” – ông Lưu Tiến Quang nói.

Theo ban tổ chức Hội từ tâm Đắk Lắk, đây là lần thứ 17 Lễ trao học bổng Đọt Chuối non được tổ chức, đã trao 4,7 tỉ đồng cho nhiều học sinh của 3 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nội vụ trao quyết định thành lập Quỹ từ tâm Đắk Lắk. Đây là Quỹ từ thiện của Hội từ tâm Đắk Lắk, có khoản tiền ký quỹ ban đầu 1,3 tỉ đồng do các nhà hảo tâm đóng góp, với mục đích hỗ trợ nạn nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn và các đối tượng đặc biệt nghèo khó, yếu thế, cần sự trợ giúp của xã hội. Quỹ cũng tham gia các hoạt động vì mục tiêu phát triển bền vững, xây dựng xã hội văn minh, góp phần bảo vệ môi trường, trao học bổng, đào tạo kỹ năng sống, đem lại nhiều giá trị tốt đẹp cho thế hệ trẻ, không vì mục tiêu lợi nhuận.

VŨ LONG