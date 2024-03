Hojlund trả lời về thông tin các cầu thủ MU tức giận với anh

Một thông tin xuất hiện vào đầu tháng này trên truyền thông Anh cho biết, một số cầu thủ Manchester United đã nói chuyện với Rasmus Hojlund sau một cuộc phỏng vấn mà tiền đạo người Đan Mạch này thực hiện với kênh YouTube “The United Stand” của người hâm mộ “quỷ đỏ”.

The United Stand là kênh của người hâm mộ MU, nó thường xuyên thực hiện những chương trình chỉ trích màn trình diễn của “quỷ đỏ” trên sân. Kênh The United Stand tạo ra nhiều tranh cãi nhưng là kênh thu hút sự theo dõi của fan MU nhiều nhất.

Rasmus Hojlund gia nhập MU vào mùa hè năm ngoái với giá 72 triệu bảng Anh từ Atalanta. ẢNH: GETTY

Trước thông tin đồng đội tại MU tức giận mình vì cuộc phỏng vấn với kênh The United Stand, Rasmus Hojlund đã lên tiếng chỉ trích đó là tin giả. Tiền đạo 21 tuổi người Đan Mạch đã bắt đầu năm 2024 với phong độ tốt, ghi bảy bàn sau bảy trận trước khi dính chấn thương cơ trong trận MU thắng 2-1 trước Luton vào tháng trước.

Trong thời gian ở MU, Rasmus Hojlund đã có một cuộc phỏng vấn với “The United Stand”, nơi anh đã chia sẻ về quá trình bắt đầu cuộc sống ở Manchester và phong độ ghi bàn của mình.

Sau khi Hojlund thực hiện cuộc phỏng vấn, tạp chí United We Stand đưa tin rằng một số cầu thủ MU đã nói chuyện với tiền đạo này về việc anh phỏng vấn với một kênh “được xây dựng dựa trên sự tiêu cực và tàn sát các cầu thủ”.

Người điều hành kênh The United Stand là Mark Goldbridge khẳng định những lời chỉ trích xuất phát từ “sự ghen tị”. Và bây giờ, Rasmus Hojlund đã phản hồi những tuyên bố mà anh mô tả là sai và không đúng sự thật.

Hojlund phủ nhận tin đồn các đồng đội ở MU tức giận với anh. ẢNH: MIRROR

Rasmus Hojlund nói với Tipsbladet: "Tôi chưa được thông báo bất cứ điều gì, vì vậy đó là tin giả. Tôi chưa đọc bất cứ điều gì về nó, nhưng chắc chắn là không đúng khi tôi không được thông báo rằng tôi không thể thực hiện một cuộc phỏng vấn với một phương tiện truyền thông người hâm mộ nào khác”.

Phát biểu hồi đầu tháng này, Mark Goldbridge khẳng định cuộc phỏng vấn đã được tổ chức một cách thiện chí và bác bỏ những ý kiến ​​cho rằng Rasmus Hojlund đã gặp rắc rối với các đồng đội ở MU.

Mark Goldbridge nói: "Điểm mấu chốt là, Rasmus Hojlund trước khi đến Manchester United đã biết tôi là ai và The United Stand. Và tôi sẽ cho bạn biết lý do tại sao. Một, vì anh ấy đã biết về The United Stand từ trước đó. Hai, chúng tôi đã họp báo trong nhiều năm. Và nếu những cầu thủ này không thích thì tại sao họ lại không nói điều gì đó về nó?

Và thứ ba, điều quan trọng nhất, là cuộc phỏng vấn này được thực hiện trực tiếp giữa câu lạc bộ và cầu thủ. Cuộc phỏng vấn này được tất cả mọi người ở Man United, từ trên xuống dưới biết đến và phải mất nhiều tháng. Vì vậy, nếu những cầu thủ này không muốn nó xảy ra, họ có thể dừng nó lại bất cứ lúc nào”.

Rasmus Hojlund vừa trở lại thi đấu sau chấn thương. ẢNH: GETTY

Sau bốn tuần nghỉ thi đấu, Rasmus Hojlund đã trở lại thi đấu và có tên trong danh sách đội hình xuất phát của Manchester United đối đầu với Liverpool ở tứ kết FA Cup vào Chủ nhật vừa qua. Cầu thủ người Đan Mạch thi đấu 71 phút và gây ấn tượng khi Manchester United giành được suất vào bán kết FA Cup sau chiến thắng kịch tính 4-3 trước Liverpool, với bàn thắng ấn định chiến thắng của Amad Diallo.

