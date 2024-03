Cuộc phỏng vấn của Hojlund gây ra phản ứng dữ dội

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Mirror (Anh) hôm nay 15-3. Rasmus Hojlund đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với kênh người hâm mộ Manchester United là The United Stand nhưng điều đó đã gây ra phản ứng giận dữ. Các nhân viên của kênh The United Stand bị dọa giết vì họ thường đưa ra bình luận gây chia rẽ, chỉ trích màn trình diễn của đội nhà.

Tiền đạo người Đan Mạch của MU đã hứa sẽ phỏng vấn trên kênh The United Stand vào mùa hè năm ngoái và thực hiện đúng điều đó. Một số đồng đội của Hojlund tại MU được cho là không hài lòng về điều này. The United Stand đặc biệt chỉ trích màn trình diễn của các cầu thủ MU trong mùa giải này khi chủ sở hữu và người dẫn chương trình của kênh Mark Goldbridge chủ trương thực hiện điều đó.

Cuộc phỏng vấn của Hojlund với kênh The United Stand đã tạo nên nhiều tranh cãi. ẢNH: GETTY

Rasmus Hojlund đã phát biểu trên kênh này vào tháng trước, nhưng kể từ đó, The United Stand cho biết kênh này đã nhận được những lời đe dọa giết. Họ dọa Goldbridge rằng, anh ta là "một xác chết đi bộ" và đe dọa sẽ làm hại anh ta nếu anh ta đến sân Old Trafford xem MU thi đấu.

Do đó, cảnh sát đã được gọi đến và an ninh đã được tăng cường. Trên mạng xã hội, các nhân viên của The United Stand được đề cập đến, vị trí chính xác của trường quay nơi kênh ghi hình cũng được chỉ ra. Các nhân viên của kênh The United Stand đã quen với các bình luận từ các phương tiện truyền thông xã hội, nhưng họ đã choáng váng trước những lời dọa giết.

Mark Goldbridge nói với tờ Daily Mail (Anh): "Tôi hoàn toàn hiểu rằng bóng đá là một môn thể thao đam mê và gây chia rẽ, và mọi người được tự do quyết định và có ý kiến ​​về nội dung họ xem. Tuy nhiên, một số nhân viên của chúng tôi đã phải chịu đựng. Việc đe dọa tính mạng của mọi người một lần nữa chứng tỏ tâm lý hèn hạ tồn tại trên mạng xã hội”.

Ông chủ kênh The United Stand Mark Goldbridge. ẢNH: INSTAGRAM

The United Stand là kênh người hâm mộ được theo dõi nhiều nhất của Manchester United. Kênh thu hút được 1,83 triệu khán giả toàn cầu trên YouTube và 2,3 triệu người theo dõi trên Twitter sau khi Goldbridge (tên thật Brent Di Cesare) ra mắt kênh này một thập kỷ trước.

Một tuyên bố từ Cảnh sát Greater Manchester có nội dung: "Các cảnh sát đã nói chuyện với nạn nhân và thông tin liên quan đã được chuyển cho cảnh sát. Các cuộc điều tra đang diễn ra trong giai đoạn này”.

Rasmus Hojlund là một người hâm mộ của kênh The United Stand. Hojlund hiểu lý do vì sao một số đồng đội của anh ở MU khó chịu vì anh phỏng vấn trên kênh The United Stand, nhưng anh không cố ý khiến họ khó chịu. Trên thực tế, cuộc phỏng vấn của Rasmus Hojlund trên kênh The United Stand đã dẫn đến những trò đùa trong phòng thay đồ MU hơn là bất kỳ căng thẳng nghiêm trọng nào giữa các cầu thủ.

Rasmus Hojlund đang có phong độ cao tại MU thì phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. ẢNH: GETTY

Tiền đạo người Đan Mạch Rasmus Hojlund có khởi đầu chậm chạp tại MU sau vụ chuyển nhượng đắt giá từ Atalanta vào mùa hè năm ngoái. Hojlund không ghi bàn trong 14 trận đầu tiên ở Premier League, nhưng anh ghi 5 bàn sau 6 trận vòng bảng Champions League. Từ đầu năm đến nay, Hojlund liên tục ghi bàn cho MU, anh ghi 6 bàn trong 5 lần ra sân gần nhất ở Premier League. Đáng tiếc là khi đang có phong độ cao, Hojlund dính chấn thương trong một buổi tập của MU và nghỉ thi đấu gần 1 tháng qua.

