Hojlund tuyên bố đánh bại kỷ lục của Rashford tại MU

(PLO)- Rasmus Hojlund tự tin tuyên bố đánh bại kỷ lục của Marcus Rashford sau khi chuyển đến Manchester United.

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Mirror (Anh) hôm nay 10-8. Tiền đạo quốc tế người Đan Mạch Rasmus Hojlund đã có một số mục tiêu lớn ở Premier League trước mắt, sau khi anh gia nhập Manchester United từ Atalanta trong một hợp đồng chuyển nhượng trị giá 72 triệu bảng Anh, Mirror viết.

Tân binh của Manchester United Rasmus Hojlund đã sẵn sàng thách thức Marcus Rashford để giành danh hiệu cầu thủ nhanh nhất đội chủ sân Old Trafford sau khi hoàn tất việc chuyển đến CLB từ Atalanta. Trong khi Hojlund có thể chưa sẵn sàng ra mắt ngay lập tức do chấn thương gặp phải trước mùa giải, sự xuất hiện của tiền đạo 20 tuổi người Đan Mạch này đã được chào đón nồng nhiệt khắp Old Trafford.

Một điều mà Rasmus Hojlund sẽ mang lại cho “quỷ đỏ” là tốc độ. HLV cũ của Hojlund tại Atalanta là Gian Piero Gasperini tuyên bố Hojlund có thể chạy 100m trong vòng chưa đầy 11 giây. Tốc độ tối đa kỷ lục ở MU hiện do Marcus Rashford thiết lập ở mùa giải trước là 35,95 km/h.

“Vâng, chắc chắn rồi”, Rasmus Hojlund nói với truyền thông câu lạc bộ khi được hỏi liệu tuyên bố của Gasperini có đúng không, “Tôi không biết liệu có giống như việc bạn đứng canh gác hàng ngày hay không, nhưng khi chúng tôi vào phía trong sau buổi tập, họ nói rằng tôi có tốc độ tối đa khá cao.

Vâng, tôi đã sẵn sàng (để vượt qua thử thách sau thành tích của Rashford)”, Rasmus Hojlund nói thêm, “Hy vọng rằng chúng tôi có thể liên kết với nhau thay vì cạnh tranh, nhưng vâng, khi bạn thi đấu trên sân tập, bạn cũng sẽ cùng nhau trở nên tốt hơn trên sân đấu”.

Marcus Rashford là cầu thủ nhanh thứ 12 tại Premier League mùa trước, đồng đội tại MU là Diogo Dalot cũng nằm trong Top 15. Kyle Walker của Manchester City dẫn đầu với tốc độ cao nhất được ghi nhận là 37,31 km/h.

Hojlund, người đã ghi 9 bàn thắng ở Serie A mùa trước đã tập luyện tại Carrington. Anh dự kiến ​​​​sẽ đợi vài tuần để có trận ra mắt MU, nhưng HLV trưởng Erik ten Hag của “quỷ đỏ” đã đưa ra những lời nhận xét trấn an và tin tưởng vào sự tiến bộ của Hojlund.

HLV Erik Ten Hag của MU chia sẻ với Sky Sports (Anh): “Tất nhiên là Rasmus Hojlund sẵn sàng và cậu ấy ở đây để bạn chọn cậu ấy ra sân, nhưng chúng tôi không mong đợi cậu ấy có thể sung mãn 100% trong thời gian ngắn. Vì vậy, chúng tôi phải đợi thêm một thời gian nữa.

Chúng tôi cần tất cả các vị trí tăng gấp đôi vì số lượng các trận đấu trong mùa giải. Thật khó để nói quá trình đó sẽ diễn ra như thế nào, nhưng tôi nghĩ Rasmus Hojlund đang tiến bộ tốt vào lúc này. Chúng ta phải xem từng ngày tiến độ sẽ diễn ra như thế nào, sau đó chúng ta phải theo dõi”.

MU sẽ đá trận mở màn Premier League vào thứ hai ngày 14-8 trên sân nhà Old Trafford gặp Wolverhampton Wanderers. Wolves sẽ bước vào trận đấu với MU bằng một huấn luyện viên mới. Gary O'Neil được chọn thay Julen Lopetegui dẫn dắt Wolves vào thứ Tư vừa qua.

O'Neil đến Wolves sau khi giúp Bournemouth ở lại Premier League mùa trước. Đội bóng của ông từng thua cả hai trận trước MU, 0-3 tại Old Trafford và 0-1 trên sân nhà với pha lập công duy nhất của Casemiro.

