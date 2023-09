Hơn 117.000 thí sinh đỗ đại học nhưng không xác nhận nhập học

(PLO)- Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, kỳ tuyển sinh đại học đợt 1 năm 2023 có 117.795 thí sinh đỗ đại học nhưng không xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ.

Bộ GD&ĐT đã công bố số liệu thống kê tuyển sinh đại học đợt 1 năm 2023.

Theo đó, trong hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, có 660.258 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, chiếm 65,9%.

Số thí sinh trúng tuyển đợt 1 trên hệ thống là 612.283, chiếm 92,7%. Tính đến 17 giờ ngày 8-9, ghi nhận trên hệ thống của Bộ GD&ĐT có 494.488 thí sinh xác nhận nhập học, chiếm 49,3% so với số lượng thí sinh dự thi; 74,9% so với số thí sinh đăng ký xét tuyển và 80,8% so với số trúng tuyển.

Như vậy, có đến 117.795 thí sinh không xác nhận nhập học trên hệ thống. Theo quy định của Bộ GD&ĐT, nếu không có lý do chính đáng, các em đã chính thức từ chối nhập học, chỉ có thể đăng ký xét tuyển bổ sung.

Tại hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024 khối giáo dục đại học, bà Nguyễn Thu Thuỷ, Vụ trưởng Vụ giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT cũng thừa nhận năm 2023, các trường có nhiều phương thức xét tuyển quá phức tạp, nhiều nơi chưa đảm bảo công bằng, phân bố chỉ tiêu chưa hợp lý, khó khăn cho thí sinh và hệ thống. Nhiều trường xét tuyển sớm chưa dự báo được số lượng thí sinh ảo.

Về phương hướng cho năm học 2023-2024, bà Thuỷ cho rằng các cơ sở giáo dục đại học phải nâng cao năng lực thực thi pháp luật, hoàn thiện bộ máy tổ chức, tăng cường quản trị đại học. Cạnh đó, hoàn thiện phương thức tuyển sinh cơ bản giữ ổn định, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, đầu tư và chiến lược cho giáo dục.

Đồng thời, các trường đẩy mạnh xây dựng hạ tầng số quốc gia đặc biệt thí điểm triển khai đại học số. Tăng cường các điều kiện về bảo đảm và quản lý chất lượng, phát triển các hoạt động khoa học công nghệ, đẩy mạnh hội nhập quốc tế để hỗ trợ các hoạt động khác.

NGUYỄN QUYÊN