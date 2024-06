Hơn 13.000 thí sinh được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 10/06/2024 17:41

Chiều ngày 10-6, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Nguyễn văn Phúc dẫn đầu đã có buổi làm việc với Sở GD&ĐT TP.HCM về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp năm học 2024-2025.

Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc làm trưởng đoàn kiểm tra điểm thi tốt nghiệp THPT tại Trường THCS Trần Văn Ơn, quận 1. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Hơn 90.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, tổng số thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT là 90.062, trong đó có 74.542 thí sinh THPT, 9.735 thí sinh tự do.

Cụ thể, thí sinh đăng ký dự thi tổ hợp khoa học tự nhiên (Vật lý 49.444, Hoá học 49.730, Sinh học 49.234); khoa học xã hội (Lịch sử: 37.037, Địa lý 36.836, Giáo dục công dân 26.421).

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Đối với môn Ngoại ngữ, số lượng thí sinh đăng ký môn tiếng Anh là 73.347, tiếng Nga 0, tiếng Pháp 124, Tiếng Trung 176, tiếng Đức 12, Tiếng Nhật 76, Tiếng Hàn 22.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, tổng số thí sinh miễn thi bài thi ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp THPT là 13.076. Tổng số miễn thi tất cả các bài thi trong xét tốt nghiệp THPT 87.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức tại 162 điểm thi. Trong đó có 87 điểm thi có thí sinh tự do, 75 điểm thi không có thí sinh tự do. Kỳ thi được tổ chức tại 3.805 phòng thi.

TP.HCM đã thành lập ban chỉ đạo kỳ thi. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vừa qua được xem là đợt tập dượt cho quy chế về kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Đoàn công tác kiểm tra tại điểm thi Trường THCS Trần Văn Ơn, quận 1. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Đại diện Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết trước khi diễn ra kỳ thi 1 tuần, Sở GD&ĐT sẽ có các đoàn kiểm tra cơ sở vật chất và công tác chuẩn bị ở tất cả các khâu tổ chức kỳ thi, đảm bảo công tác phối hợp an toàn, thông suốt.

Cụ thể, Sở GD&ĐT phối hợp Công an TP.HCM đảm bảo công tác bảo mật tại điểm in sao đề thi, vận chuyển đề thi, chấm thi.

Tất cả điểm in sao đề thi, điểm thi, chấm thi đều được bố trí máy phát điện dự phòng, triển khai các biện pháp phòng tránh dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi.

Ông Hiếu cho biết TP.HCM sẽ vận chuyển đề trong ngày. Bên cạnh đó, TP sẽ bố trí một phà riêng để vận chuyển đề qua huyện Cần Giờ.

Thiết bị gian lận ngày càng tinh vi

Tại buổi làm việc, ông Hoàng Văn Khoa, Phó Cục trưởng Cục A06, Bộ Công An cho biết, sau quá trình đi kiểm tra tại điểm in sao đề thi cũng như một số điểm thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM vẫn xuất hiện một số nguy cơ mất an toàn.

Cụ thể, trong các điểm in sao đề thi, phòng bảo quản đề thi, phòng chứa đề thi vẫn còn chứa rất nhiều dây cáp mạng và điện thoại.

“Do đó, tôi đề nghị TP.HCM sớm có phương án đưa các dây này ra khỏi các khu vực trên. Nếu không phải niêm phong tất cả các đầu cáp mạng bởi nếu không cẩn thận sẽ rất dễ dẫn đến tình trạng lộ, lọt đề ra ngoài” - ông Khoa nói.

Ông Khoa cho hay, một số máy photo hiện đại, máy tính ở địa điểm in sao đề thi có đầu phát wifi. TP cần có biện pháp để vô hiệu hóa các tính năng này ở khu vực in sao đề thi.

Đoàn công tác kiểm tra các phòng chứa đề thi tại điểm thi Trường THCS Trần Văn Ơn, quận 1. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Cảnh báo về thiết bị gian lận thi cử hiện nay, ông Hoàng Văn Khoa cho hay công nghệ, thiết bị gian lận ngày càng tinh vi và rất khó để phát hiện. Thiết bị này ngày càng trở nên tinh vi không chỉ là những vật dụng quen thuộc như điện thoại, cây bút mà có thể là chiếc cúc áo, khuyên tai...

Ông Khoa cũng cho biết trong đợt tập huấn về quy chế thi sắp tới, đề nghị Sở GD&ĐT TP.HCM chú trọng hướng dẫn giám thị phát hiện về các thiết bị công nghệ có thể gian lận trong thi cử.

Trong khi đó, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT cho biết TP.HCM là một trong hai địa phương có số lượng thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT lớn nhất cả nước.

Do đó, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng lưu ý TP.HCM phải chú trọng đến khu vực in sao đề.

“Đây là khu vực rất quan trọng, chỉ cần xảy ra yếu tố nhỏ sẽ ảnh hưởng đến cả nước. Do đó, TP.HCM không được chủ quan, đặc biệt cố gắng đầu tư chăm sóc tốt hơn cho các thầy cô tham gia nhiệm vụ in sao” - ông Chương nói.

Ông Chương cũng lưu ý, TP cần phải thực hiện tốt quy trình coi thi. Đặc biệt, TP.HCM phải đẩy mạnh truyền thông cho giáo viên, học sinh về quy chế thi, về những vật dụng không được mang vào phòng thi, đặc biệt là điện thoại di động tránh vi phạm quy chế thi.

Ông Chương cũng lưu ý quá trình chấm thi phải đúng quy trình, đúng thời gian Bộ GD&ĐT đã đề ra để đảm bảo 18-7 công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Không chủ quan trong quá trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc cho rằng, nhiều năm TP.HCM đã luôn tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên địa bàn đông, có thể sẽ có nhiều tình huống phát sinh phức tạp do vậy không thể chủ quan. Bởi chỉ cần lơ là chút thôi là có thể gây ra ảnh hưởng lớn đến cả nước. Do đó, TP.HCM cần tiếp tục sâu sát để làm tốt hơn nữa.

“Tôi đề nghị TP tiếp tục rà soát, bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kỳ thi, các văn bản hướng dẫn, quy định của Bộ GD&ĐT. Mỗi năm đều có cái mới, cần căn cứ vào văn bản hợp nhất mới nhất để thực hiện đúng quy định”- ông Phúc nói.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cũng cho biết cần tập trung ôn thi cho học sinh, chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho các em trước khi tham gia kỳ thi.

"Kỳ thi an toàn nghiêm túc nhưng không quá căng thẳng, làm sao tạo được tâm lý thoải mái khi đi thi để các em đạt được kết quả tốt" - ông Phúc nhắn nhủ.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cũng lưu ý phải truyền thông sớm đến với thí sinh để các em nắm rõ quy chế, nhất là việc mang điện thoại vào phòng thi, tránh việc các em quên, ảnh hưởng đến thí sinh.

Thứ trưởng đề nghị TP.HCM tập huấn kỹ về quy chế thi tốt nghiệp THPT đối với thầy cô mới và thầy cô đã coi thi nhiều, tránh việc chủ quan. TP cũng phải rà soát lại các điều kiện tổ chức kỳ thi từ điểm thi, khu vực in sao đề thi, ngắt các thiết bị không dùng đến đảm bảo an toàn kỳ thi.