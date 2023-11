Hơn 2000 VĐV tham gia giải Long An Marathon 2023

(PLO)- Giải chạy Long An Marathon 2023 – Ngắm hoàng hôn bên sông Vàm Cỏ đã đem đến cho các VĐV cơ hội tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của dòng sông lịch sử gắn liền với đời sống, văn hóa của người dân Long An khi hoàng hôn buông xuống.

Chiều ngày 11-11, giải chạy Long An Marathon lần thứ II năm 2023 – Ngắm hoàng hôn bên sông Vàm Cỏ đã chính thức diễn ra tại Khu đô thị Waterpoint, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Đây là lần thứ hai tỉnh Long An có một giải Marathon tầm cỡ, sự kiện do UBND tỉnh Long An giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Long An và Tạp chí Nông thôn Việt phối hợp tổ chức.

Long An Marathon 2023 thu hút hơn 2.000 người tham gia, bao gồm các vận động viên chuyên nghiệp, bán chuyên cùng những người yêu thích bộ môn chạy bộ. 4 cự ly đường chạy gồm: 1,5km (dành cho trẻ em), 5km, 10km và 21km.

Trong sáng nay, hơn 2.000 vận động viên đăng ký tham gia giải chạy Long An Marathon 2023 – Ngắm hoàng hôn bên sông Vàm Cỏ đã có mặt tại Khu đô thị Waterpoint để checkin nhận BIB và racekit.

Trong khuôn viên tổ chức sự kiện, các vận động viên còn được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị như chụp hình checkin, tìm hiểu sản phẩm - dịch vụ của các nhãn hàng, thưởng thức ẩm thực...

Điểm mới của Long An Marathon năm nay là có thêm đường đua dành riêng cho các bé từ 5 - 10 tuổi với cự ly 1,5km.

Gần 200 em nhỏ cùng nhau chinh phục đường chạy dưới sự cổ vũ, hò reo liên tục của phụ huynh. Đây là sân chơi bổ ích dành cho các runner nhí, giúp các bé nâng cao tinh thần vận động, rèn luyện thể dục, thể thao.

Các VĐV sẵn sàng chuẩn bị tham gia vào đường đua.

Gần 16h, các vận động viên tham gia cự ly 21km chuẩn bị xuất phát. Tất cả các runner đều quyết tâm chinh phục đường đua với thành tích cá nhân tốt nhất.

16h, cự ly 21km xuất phát, trong cự ly này có sự hiện diện của những gương mặt nổi bật làng điền kinh Việt Nam như vận động viên Hoàng Nguyên Thanh, “dị nhân” Nguyễn Văn Long…

Đúng 16h35, tất cả các vận động viên tham gia cự ly 10km lao qua vạch xuất phát, bắt đầu cuộc đua.

Đúng 17h, nhóm vận động viên cuối cùng của Long An Marathon 2023 ở cự ly 5km xuất phát. Đây là cự ly có số lượng vận động viên tham gia đông nhất tại giải. Ở cự ly này, có rất nhiều nhóm VĐV đến từ các tổ chức, doanh nghiệp tham gia thi đấu.

Trương Văn Thanh là vận động viên đầu tiên về đích ở cự ly 10km dành cho nam.

Ở cự ly 21km dành cho nam, vận động viên Hoàng Nguyên Thanh xuất sắc về đích đầu tiên.

Nữ vận động viên Phạm Thị Thuý Hạnh là người đầu tiên về đích ở cự ly 10km dành cho nữ.

Nhiều tình nguyện viên và khán giả đến xem đã liên tục reo hò, cổ vũ cho các chân chạy bứt phá về đích.

Các VĐV hóa trang khác lạ tham gia đường chạy và sự phấn khích của khán giả chụp ảnh tại giải Marathon 2023 - Ngắm hoàng hôn sông Vàm Cỏ.

Kết thúc các cự ly, khu vực thư giãn thu hút rất nhiều vận động viên đến ngâm bồn nước lạnh để làm mát, giãn cơ.

Tối cùng ngày, Ban tổ chức đã làm lễ bế mạc và trao giải chạy Long An Marathon lần thứ II năm 2023 – Ngắm hoàng hôn bên sông Vàm Cỏ.