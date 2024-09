Hơn 300 VĐV đua xe đạp mừng kỷ niệm 15 năm thành lập TP. Tân An 08/09/2024 15:27

(PLO)-Hơn 300 VĐV đã tham gia tranh tài giải đua xe đạp mở rộng năm 2024, nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập TP.Tân An (9/9/2009 - 9/9/2024).

Sáng ngày 8-9, UBND TP. Tân An (Long An) phối hợp Hội mô tô tỉnh Long An tổ giải đua xe đạp mở rộng năm 2024.

Hơn 300 VĐV đến từ các tỉnh, thành phố khu vực phía nam tham dự giải. Ảnh: HD

Giải đua xe đạp TP.Tân An mở rộng thu hút 36 câu lạc bộ xe đạp tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, với trên 300 cua-rơ tham gia đua tài cự ly 27 km và 50 km vòng quanh TP. Tân An.

Ông Nguyễn Minh Sang - Phó chủ tịch UBND TP. Tân An phất cờ cho đoàn đua xuất phát. Ảnh:HD

Video: Hơn 300 VĐV đua xe đạp mừng kỷ niệm 15 năm thành lập TP. Tân An

Ban tổ chức phân ra 3 nhóm tuổi vận động viên (VĐV) tham gia, đặc biệt có sự tham gia của các tay đua tên tuổi trong làng đua xe đạp Việt Nam nhiều năm qua như: Lê Văn Động, Nguyễn Hoàng Sang, Nguyễn Nam Cực, Nguyễn Thành Quyết… khiến cho giải đua càng thêm hấp dẫn.

Các VĐV tham gia tranh tài với cự ly dài 27 và 50 km vòng quanh TP. Tân An

Theo đó, các VĐV từ 50 tuổi trở lên tranh tài một vòng quanh TP. Tân An, với cự ly dài 27 km; các VĐV nhóm 18 đến 35 tuổi và 36 đến 49 tuổi đua 2 vòng quanh TP. Tân An, với cự ly thi đấu 50 km. Hai nhóm tuổi thi đấu cùng lộ trình, cự ly, thành tích tính riêng. Cuộc đua tài của mỗi nhóm tuổi và mỗi cự ly có 10 giải thưởng.

VĐV Lê Văn Động đã xuất sắc cán đích đầu tiên ở lứa tuổi 36 đến 49 tuổi. Ảnh: HD

Sau nhiều giờ tranh tài, VĐV Nguyễn Thành Quyết (nhóm tuổi 50 trở lên thuộc, CLB xe đạp Tcam 244), Lê Văn Động (nhóm tuổi 36 đến 49 tuổi, CLB xe đạp Môi trường xanh Cần Thơ) và Trần Đình Duy (nhóm tuổi 18 đến 35, clb xe đạp Đại Phú, Thủ Đức, TP.HCM) đã cán đích đầu tiên giành giải nhất. Ngoài ra BTC còn trao giải đồng đội cho các đội có thành tích xuất sắc.

Các VĐV đã chinh phục các đoạn đường đẹp ở TP. Tân An. Ảnh: HD

Đây là giải đua xe đạp thể thao phong trào lần đầu tiên tổ chức trên địa bàn tỉnh Long An và qua giải đấu này nhằm duy trì, thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu môn xe đạp trên địa bàn.

Ban tổ chức đã trao giải đồng đội cho các đội xuất sắc ở 3 nhóm tuổi. Ảnh: HD

Cuộc đua xe đạp tạo sân chơi lành mạnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ hoạt động thể thao của người dân, khuyến khích người dân sử dụng xe đạp, rèn luyện sức khỏe, bảo vệ môi trường; Tăng cường giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các CLB, các VĐV với nhau trong các nhóm tuổi, tạo sự gắn kết giữa các hội viên, nâng cao chất lượng của CLB