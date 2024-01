Hơn 50.000 khán giả có trải nghiệm đã tai, mãn nhãn tại LUXURY COUNTDOWN PARTY 2024

“Bùng cháy” cùng dàn nghệ sĩ trong nước và quốc tế

Khi còn chưa sáng đèn, không khí khu vực sân khấu đã trở nên nhộn nhịp hơn rất nhiều khi các fan háo hức tìm một vị trí thật tìm được một vị trí phù hợp nhất cho đêm nhạc. Các fan âm nhạc nóng lòng được "quẩy" tưng bừng trong các giai điệu bắt tai và đã mắt với visual "cực cháy" của thần tượng.

Tiếp nối không khí nhộn nhịp, các ngôi sao “đổ bộ” The Global City với nhiều bản hit đình đám làm mưa làm gió trong cộng đồng người trẻ Việt. Chillies Band xuất hiện với những màn trình diễn "xuất thần" cùng phần chơi nhạc nhịp nhàng đã tái hiện những bản hits thành công, ghi dấu trong lòng người hâm mộ như Mascara, Cứ chill thôi, Có em đời bỗng vui… Ngược lại, Obito lại mang đến một nguồn năng lượng lớn đến sân khấu với các ca khúc đa dạng, liên tục đưa cảm xúc của khán giả thay đổi từ “chill” sang “quẩy tung nóc”. Sự xuất hiện của ca sĩ Dương Hoàng Yến lại gây bất ngờ với visual cực đỉnh và giọng ca khỏe khoắn, cân tất các ca khúc từ Việt sang Anh như “Bớt diễn đi anh” hay “Can’t take my eyes off you”.

Dàn ca sĩ khách mời liên tục “khuấy đảo” không khí tại LUXURY COUNTDOWN PARTY 2024.

Không khí sự kiện tiếp tục được đẩy đến cao trào khi DJ Tungevaag xuất hiện. “DJ 7 tỷ lượt stream” này đã thể hiện đẳng cấp bằng cách “phù phép” các set nhạc làm cả sân khấu bùng nổ và nhún nhảy không ngừng, Mang những "con beat" đẳng cấp quốc tế về LUXURY COUNTDOWN PARTY 2024 lần này, DJ Tungevaag và nhóm nhảy Heineken đã khiến khán giả không ngừng hò reo, ngân nga theo những giai điệu cực bắt tai.

DJ Tungevaag “đốt cháy” sân khấu với những “con beat” cực chất.

Không khí càng về sau càng "bùng cháy" hơn với "bữa tiệc âm nhạc" thịnh soạn có sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ Gen Z đình đám. Nếu "nam thần gen Z", chủ nhân của hit “Đưa em về nhà” Grey D đem đến những giai điệu “bánh cuốn” khiến đông đảo khán giả trẻ hòa nhịp theo những ca khúc quen thuộc; thì Rapper Pháo lại khiến sân khấu “nổ tung” với “Nói dối” và "Hai Phút Hơn" - những ca khúc đang khuấy đảo giới trẻ thời gian gần đây. Xứng tầm sao Việt hàng đầu, ca sĩ Hà Anh Tuấn và Đông Nhi đã có màn biểu diễn “chốt hạ” sân khấu không thể ấn tượng hơn cùng loạt ca khúc làm mưa làm gió như “Chớ nên về sớm” hay “Tháng tư là lời nói dối của em”. Hàng chục ngàn khán giả "mắt chữ A mồm chữ O" với những màn trình diễn được dàn dựng cực công phu, hoành tráng, đẩy sức nóng của LUXURY COUNTDOWN PARTY 2024 đến đỉnh điểm.

Khi đồng hồ điểm 12h đêm, toàn bộ khán giả đã “vỡ òa” cảm xúc với màn bắn pháo hoa kết hợp nhạc nước rực rỡ khiến người xem không thể rời mắt suốt 15 phút, chào đón một năm mới tưng bừng.

Khi hai “thương hiệu countdown” The Global City - Heineken hội tụ

Sau thành công ở “mùa 1”, thương hiệu Luxury Countdown Party của The Global City tiếp tục gây sốt khi “mang” Heneiken về Trung tâm mới trong lần trở lại này. Sự kết hợp giữa hai ông lớn đã mang đến cho người dân Thủ Đức nói riêng và cả các “fan quẩy" countdown nhiều điều bất ngờ thú vị. Nhờ quy mô “khủng” cùng nhiều tiện ích hiện đại, The Global City đã mang đến cho hơn 50.000 khách tham dự một bữa tiệc đón năm mới với những trải nghiệm mới mẻ và đa dạng. Đó cũng là lý do nhãn hàng Heineken năm nay quyết định “dời” countdown về Trung tâm mới.

Gia đình chị Hải Thi (Thủ Đức, TP.HCM) cho biết mọi năm gia đình chị khá đau đầu khi tìm chỗ xem pháo hoa, vì có đến 3 con nhỏ. “Năm nay vừa không phải đi xa, vừa cho mấy đứa nhỏ xem được pháo hoa quy mô cũng như nhạc nước hoành tráng, một trải nghiệm mới khác hẳn mọi năm, cả nhà ai cũng vui.”

Ca sĩ Đông Nhi bật mí tại sự kiện cô hiện đang sở hữu nhà phố SOHO và có dự định sẽ kinh doanh tại đây:“Có mặt tại sự kiện và tận mắt chứng kiến sự sôi động của The Global City, Nhi càng thêm tin tưởng về sự lựa chọn của mình khi trở thành cư dân tại đây, sau này chỉ cần đi vài bước là có thể tận hưởng không khí lễ hội ngay tại Trung tâm mới, và có thể ngắm pháo hoa ngay tại nhà.”

Trong khuôn viên thoáng đãng 117.4 ha, The Global City mang đến cho 50.000 người tham dự, gấp 10 lần so với sự kiện countdown đầu tiên diễn ra năm 2023 trải nghiệm đón năm mới trọn vẹn, không chen lấn để có những cảm xúc thăng hoa và bùng nổ nhất. Chưa dừng lại ở đó, các khán giả trẻ còn được thỏa thích trải nghiệm hàng loạt hoạt động hấp dẫn xuyên suốt sự kiện, nạp lại năng lượng tại vô vàn gian hàng ẩm thực phong phú.

Giây phút khép lại năm cũ với màn trình diễn pháo hoa và nhạc nước tưng bừng.

Trong thời gian sắp tới, The Global City còn chào đón sự hoàn thiện Khu nhạc nước ngoài trời lớn nhất Đông Nam Á và công viên giải trí City Park chuẩn bị ra mắt. Không chỉ mang những tiện ích chuẩn quốc tế về thành phố, sự kiện này còn là bước kế tiếp để hiện thực hóa cam kết đáp ứng nhu cầu vui chơi - giải trí ngày càng lớn của cư dân và du khách tại Trung tâm mới.

Sau đêm countdown để lại nhiều tiếng vang, giới trẻ Sài thành hoàn toàn có thể mong đợi nhiều hơn về những hoạt động hứa hẹn nhiều bất ngờ trong dịp tết Nguyên Đán sắp đến tại The Global City.

TM