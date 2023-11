Hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh Việt - Trung: Làm sâu sắc quan hệ hai nước

Sáng 13-11, Hội nghị Hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) lần thứ X khai mạc tại Hà Nội.

Đây là hội nghị Hợp tác giữa sáu tỉnh trong hành lang kinh tế Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10 do TP Hà Nội đăng cai tổ chức.

Thảo luận bốn vấn đề lớn

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, đây là sự kiện đối ngoại chính trị và kinh tế thiết thực chào mừng kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc. Đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển, cùng có lợi giữa các tỉnh, TP trong hành lang kinh tế.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh

Chủ đề của hội nghị là mở rộng các hình thức liên kết, hợp tác giữa các tỉnh, thành phố hành lang kinh tế Việt - Trung nhằm phát triển kinh tế trong tình hình mới. Mục tiêu là tiếp tục phát huy hiệu quả và duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa các địa phương. Đồng thời đề ra các nội dung hợp tác thực chất, có tính khả thi cao, phù hợp với yêu cầu phát triển và tiềm năng, lợi thế của các bên.

Chủ tịch Hà Nội tin tưởng, hội nghị sẽ đạt được những kết quả quan trọng, làm nền tảng thúc đẩy các hoạt động hợp tác chặt chẽ, hiệu quả, toàn diện hơn giữa các địa phương trong hành lang kinh tế nói riêng và giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc nói chung.

Phiên thảo luận toàn thể tại Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế giữa 5 tỉnh của hai nước Việt Nam - Trung Quốc diễn ra sáng nay 13-11

Tham dự và phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã gợi mở 4 vấn đề để hội nghị cùng trao đổi. Cụ thể, các địa phương cần quyết tâm, chủ động và sáng tạo hơn nữa để góp phần thực hiện tốt các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao. Đồng thời nỗ lực không ngừng để củng cố, vun đắp cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc phát triển ngày càng bền vững.

Tiếp đến, theo Phó Thủ tướng, các tỉnh thành của hai nước trong hành lang cần hết sức chú trọng nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có. Song song đó, cùng nghiên cứu, trao đổi để thiết lập các khuôn khổ, mô hình hợp tác mới phù hợp với tiềm năng, lợi thế, điều kiện và ưu tiên phát triển của các địa phương hai bên.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang.

Qua đó, nhằm tạo ra những bước đột phá trong hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, đẩy nhanh kết nối hạ tầng giao thông, nhất là đường bộ và đường sắt khu vực biên giới. Hai bên cùng mở rộng hợp tác văn hóa - du lịch, đẩy mạnh giao lưu nhân dân giữa các địa phương, đặc biệt là cho thế hệ trẻ.

Ba là, tăng cường hợp tác để quản lý tốt và sử dụng an toàn, hiệu quả, bền vững nguồn nước; góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực; bảo đảm sinh kế, xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống cho người dân hai bên.

Cuối cùng là tiếp tục phối hợp chặt chẽ để củng cố vững chắc đường biên giới hòa bình, hữu nghị. Hai bên đẩy nhanh việc mở mới, nâng cấp một số cửa khẩu phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển cho từng thời kỳ. Qua đó, tạo thuận lợi hơn nữa cho nhân dân khu vực biên giới an cư, lạc nghiệp và tăng cường giao thương.

Làm sâu sắc hóa hợp tác chiến lược toàn diện

Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba khẳng định: Trung Quốc sẵn sàng cùng với Việt Nam, tuân theo nhận thức chung chiến lược của lãnh đạo cấp cao nhất hai Đảng, trên cơ sở tình hữu nghị truyền thống, cùng nhau đi trên con đường chủ nghĩa xã hội. Hai bên tiếp tục làm sâu sắc hóa hợp tác chiến lược toàn diện, qua đó thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước không ngừng phát triển.

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba.

Đại sứ Hùng Ba nhấn mạnh, hợp tác địa phương có vai trò mang tính nền móng cho quan hệ hai nước. Những năm gần đây, tỉnh Vân Nam đã phát huy tối đa lợi thế tự nhiên, về địa lý và con người, đưa hợp tác hành lang kinh tế giữa 5 tỉnh, thành của hai nước ngày càng thực chất ở nhiều lĩnh vực, đem lại lợi ích thiết thực cho hai nước.

Theo ông Hùng Ba, Trung Quốc đang nỗ lực xây dựng bố cục phát triển mới, thúc đẩy phát triển chất lượng cao, trong khi Việt Nam đang đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đại sứ Trung Quốc đánh giá, hợp tác giữa tỉnh Vân Nam và các địa phương Việt Nam tràn đầy triển vọng.

Đại sứ Trung Quốc kỳ vọng, các bên sẽ tích cực thực hiện nhận thức chung quan trọng giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước, phối hợp và trao đổi chặt chẽ hơn nữa, tận dụng tốt hợp tác hành lang kinh tế.

Từ đó, kết nối hợp tác toàn diện, thúc đẩy sự hợp tác trên các lĩnh vực giữa 5 tỉnh, thành hai nước, giành được nhiều thành quả thực chất, góp phần hơn nữa cho sự phát triển quan hệ song phương hai nước.

Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh của Việt Nam và Trung Quốc sẽ diễn ra trong 2 ngày (13 và 14-11). Hội nghị có một phiên toàn thể và ba phiên thảo luận chuyên đề về đầu tư, thương mại; văn hóa, y tế, giáo dục, du lịch; giao thông vận tải, logistic. Khoảng 200 - 250 đại biểu đại diện các ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp hai nước tham dự sự kiện.

