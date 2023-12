Huyện Bình Chánh muốn thành đô thị phức hợp

Sáng 1-12, huyện Bình Chánh, TP.HCM tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 20 năm chia tách địa giới hành chính huyện.

Phát biểu tại đây, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, đánh giá huyện Bình Chánh với bề dày hình thành và phát triển, bước vào giai đoạn đổi mới, đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, dân số tăng rất nhanh... dẫn đến quá tải đô thị, quản lý dân cư. Để đáp ứng nhu cầu phát triển, ngày 5-1-2003, Thủ tướng đã ban hành Nghị định về việc thành lập quận Bình Tân, các xã còn lại hợp thành huyện Bình Chánh mới.

Theo ông Hải, từ một huyện nông thôn, cơ sở hạ tầng kém phát triển, đời sống nhân dân còn khó khăn, đến nay huyện Bình Chánh trở thành một huyện có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội xanh, phát triển công nghiệp hóa, thu ngân sách Nhà nước tăng gấp gần 14 lần so với năm 2004.

"Huyện Bình Chánh là huyện lớn, dân số đông, có vị trí cửa ngõ quan trọng, do đó địa phương cần quan tâm, chú trọng quyết liệt cải cách hành chính, tăng cường đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội một cách đồng bộ, hiện đại" - ông Hải đề nghị.

Huyện Bình Chánh muốn trở thành đô thị phức hợp. Ảnh: Nguyễn Sinh Thành

Ông Trần Văn Nam, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh, cho biết 20 năm qua là chặng đường nhiều khó khăn, thách thức với địa phương.

"Những ngày đầu mới chia tách, huyện đứng trước bộn bề khó khăn, cơ sở vật chất, trụ sở cơ quan còn thiếu thốn. Kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng cho đầu tư và phát triển, số hộ nghèo còn khá cao, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn…" - ông Nam nói.

Ông Nam cũng nhìn nhận sau 20 năm, đến nay kinh tế huyện ngày càng khởi sắc, phát triển nhanh và bền vững; tốc độ tăng bình quân 22,2%/năm và đang dần chuyển dịch theo hướng “Công nghiệp, xây dựng - Dịch vụ - Nông nghiệp.

"Chính sách an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện rõ rệt. Tỉ lệ hộ nghèo được kéo giảm từ 16,19% xuống còn 0,31%, hộ cận nghèo còn 0,53%. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội giữ vững ổn định..." - ông Nam đánh giá.

Bí thư Huyện ủy Bình Chánh cũng thông tin mục tiêu đến năm 2040 là huyện Bình Chánh sẽ thành đô thị phức hợp. Cụ thể là phát triển công nghiệp công nghệ cao, đô thị sáng tạo, đô thị thông minh, đô thị xanh, nông nghiệp đô thị ứng dụng dựa trên địa lý, văn hóa và cơ cấu kinh tế hiện nay.

