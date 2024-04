Hyundai Santa Fe 2024 bị triệu hồi 18.000 xe bị lỗi phần mềm 05/04/2024 11:37

(PLO)- Nhà sản xuất ô tô Hyundai đã triệu hồi 18.000 xe Hyundai Santa Fe 2024 do bị lỗi phần mềm.

Mẫu xe của Hyundai ra mắt vào cuối năm 2023 cho model năm 2024, Santa Fe thế hệ thứ năm. Theo tài liệu do Hyundai Motor America nộp cho Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia, lỗi phần mềm có thể dẫn đến việc cản trở hình ảnh camera chiếu hậu do thông báo Hỗ trợ đỗ xe rơ-moóc.

Nhà sản xuất ô tô Hyundai đã triệu hồi 18.000 xe Hyundai Santa Fe 2024 do bị lỗi phần mềm. Ảnh: Hyundai.

Nguyên nhân cốt lõi của mối lo ngại này là do logic phần mềm của hệ thống camera chiếu hậu, với logic sai lầm nói trên gây ra lỗi giao tiếp khi chuyển số lùi.

Hyundai ước tính rằng 18.206 chiếc crossover đã được sản xuất cho thị trường Mỹ bằng logic phần mềm được mô tả, cụ thể là những chiếc xe được sản xuất tại Hyundai Motor Manufacturing Alabama trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 4 năm 2024.

Theo Hyundai chiếc xe có khả năng bị ảnh hưởng cuối cùng được sản xuất vào ngày 2 tháng 4. Phần mềm sửa đổi đó đã được triển khai tại nhà máy Alabama vào ngày 6 tháng 3. Nhà cung cấp phần mềm hệ thống camera chiếu hậu - tất nhiên - là bộ phận dịch vụ và phụ tùng của Mobis.

Các công nhân nhà máy lắp ráp đã xác định được sự bất thường vào ngày 28/2 trong quá trình kiểm tra chất lượng vận chuyển định kỳ của một chiếc Hyundai Santa Fe. Cơ sở có trụ sở tại Alabama đã thông báo cho công ty mẹ ở Hàn Quốc về vấn đề nói trên.

Nhóm kỹ thuật suy luận rằng logic của phần mềm camera chiếu hậu cần phải được cải thiện, sau đó thông báo cho Hyundai Motor America về phát hiện của họ. Trước khi nộp tài liệu thu hồi cho NHTSA, công ty đã biết về hai sự cố đặc biệt liên quan đến tình trạng nói trên ở Mỹ.

Ngoài việc giảm tầm nhìn phía sau và tăng nguy cơ va chạm, vấn đề liên quan đến phần mềm còn đi ngược lại Tiêu chuẩn An toàn Phương tiện Cơ giới Liên bang Số 111 về tầm nhìn phía sau.

Chậm nhất là ngày 1 tháng 6, các đại lý sẽ được hướng dẫn cập nhật phần mềm hệ thống camera chiếu hậu miễn phí cho những chủ xe bị ảnh hưởng. Thông báo được gửi qua thư cho các chủ xe trước ngày 1 tháng Sáu.

Do đó, nếu khách hàng đang có Hyundai Santa Fe 2024, bạn có thể dễ dàng xác định xem liệu việc triệu hồi này có ảnh hưởng đến xe của mình hay không bằng cách gọi cho bộ phận dịch vụ khách hàng của Hyundai hoặc nhập số nhận dạng xe gồm 17 ký tự trên cổng thông tin thu hồi của nhà sản xuất ô tô. Mã số của cơ quan liên bang cho đợt thu hồi này là 24V-246, trong khi Hyundai Motor America gọi nó là 258.

Hyundai Santa Fe 2024 là chiếc xe nhỏ gọn, có chiều dài cơ sở 2.815 mm (110,8 inch) và 2.900 mm (114,2 inch). Giá cơ bản là 33.950 USD (khoảng 828 triệu đồng) và chỗ ngồi ba hàng ghế là tiêu chuẩn.

Tổng cộng có năm phiên bản, đắt nhất là Calligraphy trị giá 46.500 USD (khoảng 1 tỉ 135 triệu đồng). Được biết, quý 1 năm 2024 tại thị trường Hoa Kỳ, Hyundai Santa Fe đã bán được 26.094 chiếc. Hyundai Tucson vẫn là mẫu xe được ưa chuộng nhất ở khu vực này với doanh số bán được 45.509 chiếc trong quý 1 năm 2024.