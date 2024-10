Hyundai Tucson mới chính thức chốt giá bán từ 769 triệu đồng 09/10/2024 16:45

Hôm nay (ngày 9-10), Liên doanh giữa Tập đoàn Thành Công và Hyundai Motor chính thức giới mẫu Hyundai Tucson thế hệ mới tại thị trường Việt Nam. New Tucson được phân phối 4 phiên bản với giá bán từ 769 triệu đồng (đã bao gồm thuế VAT).

New Tucson chốt giá bán từ 769 triệu đồng tại thị trường Việt Nam.

Hyundai Tucson là mẫu SUV bán chạy nhất của Hyundai trên phạm vi toàn cầu. Kể từ thế hệ đầu tiên được giới thiệu vào năm 2004, trải qua 3 thế hệ đến nay, Tucson đã bán được hơn 7,5 triệu xe. Thế hệ hoàn toàn mới của Hyundai Tucson là thế hệ thứ 4, được giới thiệu tại Việt Nam tháng 12-2021, mang trên mình những cải tiến mạnh mẽ về một chiếc xe phong cách, thể thao, hiện đại và tiện nghi.

Điểm nhấn đặc trưng của Hyundai Tucson mới là lưới tản nhiệt hầm hố hơn với các mắt lưới thưa hơn. Đèn LED ban ngày thiết kế ẩn vào lưới tản nhiệt Parametric Jewel Hidden Lights cũng được tinh giản số lượng đèn xuống còn 4 mắt mỗi bên, đem lại sự khoẻ khoắn gọn gàng. Đèn chiếu sáng trên xe cũng được nâng cấp lên loại Projector LED, đem đến khả năng chiếu sáng tốt hơn với ánh sáng chụm và đi xa hơn.

Điểm nhấn của không gian nội thất của New Tucson là cụm 2 màn hình thông tin và màn hình giải trí.

Tổng thể thiết kế ngoại thất của Hyundai Tucson mới vẫn giữ lại những bề mặt được thiết kế theo kiểu hình khối cùng đường gân cơ bắp góc cạnh.

Điểm nhấn của không gian nội thất của Hyundai Tucson mới là cụm 2 màn hình thông tin và màn hình giải trí có kích thước 12.3 inch mỗi màn được nối liền mạch với độ nghiêng vừa phải hướng về người lái. Phong cách thiết kế này tương đồng với All New Santa Fe mới được ra mắt gần đây. Màn hình này hỗ trợ Android Auto/Apple Carplay không dây cùng khả năng Dual Connect 2 thiết bị Bluetooth cùng lúc. Xe được trang bị hệ thống đèn LED nội thất, có thể điều chỉnh 64 màu giúp làm tăng thêm tính thẩm mĩ cho không gian.

Hyundai Tucson mới tiếp tục mang đến một loạt các trang bị hiện đại như: hệ thống âm thanh Bose 8 loa, cửa sổ trời toàn cảnh, Cruise Control, đèn pha và gạt mưa tự động, nhớ ghế lái 2 vị trí, chỉnh điện ghế lái và ghế phụ, sưởi và làm mát ghế, phanh tay điện tử, giữ phanh thông minh Autohold, phanh tay điện tử, Camera 360…

Hyundai Tucson mới tiếp tục được trang bị 3 phiên bản động cơ thế hệ Smartstream. Động cơ Smartstream 1.6L T-GDi cho công suất cực đại 180 mã lực cùng Momen xoắn cực đại 265Nm. Động cơ Smartstream Diesel D2.0 cho công suất tối đa 186 mã lực tại cùng Momen xoắn cực đại 416Nm. Và động cơ xăng Smartstream 2.0l MPI cho công suất 156 mã lực tại 6.200 vòng/phút và momen xoắn đạt 192 Nm.

Tại Việt Nam, New Tucson được phân phối trên hệ thống đại lý Hyundai toàn quốc với 4 phiên bản.

Các phiên bản Hyundai Tucson mới được trang bị Drive Mode 4 chế độ: Eco, Normal, Sport và chế độ My Drive tuỳ chỉnh chế độ vô lăng và chế độ lái tùy thuộc vào sở thích khách hàng. Bên cạnh những trang bị an toàn tiêu chuẩn, Tucson thế hệ mới tiếp tục được sử dụng gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SmartSense với nhiều tính năng hỗ trợ người lái khác.

Tại Việt Nam, New Tucson được phân phối trên hệ thống đại lý Hyundai toàn quốc với 4 phiên bản khác nhau cùng 7 lựa chọn màu sắc: Đen, Trắng, Đỏ đô, Bạc, Xanh, Vàng cát và Ghi vàng. Giá bán cụ thể của từng phiên bản New Tucson (đã bao gồm VAT):