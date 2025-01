In bao bì vỏ hộp giấy giá rẻ - chất lượng - tiện lợi cho doanh nghiệp 20/01/2025 11:08

Những lưu ý để in hộp giấy chất lượng

Kích thước vỏ hộp giấy tham khảo

- Hộp nhỏ: 10x10x5 cm (thích hợp cho mỹ phẩm, quà tặng nhỏ).

- Hộp vừa: 20x15x8 cm (dùng cho bánh, kẹo, đồ ăn nhanh).

- Hộp lớn: 30x20x10 cm (dùng cho sản phẩm quà tặng, hộp quần áo).

Chất liệu giấy sử dụng

- Giấy kraft: chịu lực tốt, thân thiện với môi trường, phù hợp để in bao bì vỏ hộp giấy đựng các sản phẩm thiên nhiên.

- Giấy ivory: bề mặt mịn, độ cứng cao, thường dùng cho các sản phẩm cao cấp.

- Giấy couche: bề mặt láng bóng hoặc mờ, màu sắc in bao bì vỏ hộp giấy đẹp, phổ biến trong các hộp bánh, kẹo.

- Giấy duplex: lớp mặt in mịn, mặt trong nhám, thường dùng cho hộp có kích thước lớn.

Công nghệ in ấn

- In offset: phù hợp cho các đơn hàng lớn, cho màu sắc chính xác và đồng đều.

- In kỹ thuật số: linh hoạt với đơn hàng nhỏ, thời gian sản xuất nhanh chóng.

- In uv: tạo hiệu ứng nổi bật với lớp phủ bóng hoặc mờ, tăng sự cao cấp.

Gia công sau in

- Ép kim: tạo điểm nhấn bằng hiệu ứng ánh kim, thường ở logo hoặc tên thương hiệu.

- Dập nổi, dập chìm: tăng tính sang trọng cho các chi tiết trên hộp.

- Cán màng: giúp chống nước, chống bám bẩn, tăng độ bền.

- Bế hình: tạo hình dáng độc đáo cho hộp, phù hợp với các thiết kế đặc biệt.

Quy trình in bao bì vỏ hộp giấy theo yêu cầu tại Hoa Long

- Thiết kế: Hộp được thiết kế theo yêu cầu của khách hàng, đảm bảo đẹp và phù hợp với sản phẩm.

- Lựa chọn chất liệu: chọn chất liệu giấy phù hợp như giấy tùy theo yêu cầu về độ bền, thẩm mỹ và ngân sách.

- Công nghệ in: In Hoa Long sử dụng công nghệ in offset, in kỹ thuật số giúp đảm bảo màu sắc chính xác, sắc nét và bền bỉ.

- Gia công hoàn thiện: Sau khi in, hộp giấy sẽ được cắt, gấp, dán keo, bế hình, tạo nếp gấp, hoặc phủ lớp bảo vệ như cán bóng, cán mờ, ép kim, để tăng tính thẩm mỹ và độ bền cho hộp.

Một số kiểu dáng thiết kế vỏ hộp giấy phổ biến

- Hộp âm dương: gồm hai phần nắp và đáy rời nhau tạo sự sang trọng, phù hợp với quà tặng cao cấp.

- Hộp nắp gài: nắp hộp có cấu trúc gài vào thân, dễ sản xuất, tiết kiệm chi phí.

- Hộp nắp gập: thân và nắp hộp được thiết kế liền mạch, gọn nhẹ, gập lại để đóng/mở.

- Hộp nắp nam châm: sử dụng nam châm gắn vào phần nắp để tạo độ chắc chắn khi đóng hộp, là loại in bao bì vỏ hộp giấy có độ bền cao, sang trọng, cao cấp

- Hộp cửa sổ: có một phần mặt hộp được làm bằng nhựa hoặc mica trong suốt để thấy sản phẩm bên trong.

- Hộp quai xách: thiết kế thêm quai xách bằng giấy hoặc dây dù, dễ mang theo, tăng tính tiện lợi và thẩm mỹ

- Hộp gấp: thiết kế phẳng, khi sử dụng có thể gấp lại thành hộp hoàn chỉnh. Hộp được thiết kế tiết kiệm không gian vận chuyển, dễ lắp ráp

- Hộp trượt: gồm hai phần gồm vỏ hộp bên ngoài và phần ngăn kéo bên trong, có cấu tạo giống hộp bao diêm

- Hộp có tay cầm tích hợp: phần tay cầm được thiết kế ngay trên thân hộp, thường bằng giấy giúp tăng tính tiện dụng và sáng tạo cho hộp.

