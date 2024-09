Iran, Mỹ, Nga lên tiếng về vụ nổ hàng loạt máy nhắn tin, bộ đàm của Hezbollah 19/09/2024 07:05

Hàng loạt vụ nổ thiết bị liên lạc trong hai ngày liên tiếp đã gây "chấn động" Lebanon. Cụ thể, hôm 17-9, số lượng lớn máy nhắn tin của các thành viên Hezbollah phát nổ trên khắp Lebanon khiến 12 người chết, gần 3.000 người bị thương. Tiếp đến, hôm 18-9, nhiều bộ đàm của Hezbollah cũng đã phát nổ khiến 20 người chết và hơn 450 người bị thương.

Ngày 18-9, người phát ngôn chính phủ Iran - ông Fatemeh Mohajerani cho biết Iran cực lực lên án các cuộc tấn công ở Lebanon liên quan các thiết bị liên lạc, cụ thể là máy nhắn tin và bộ đàm, khiến hàng ngàn người dân Lebanon thương vong, theo hãng tin Reuters.

Cũng trong ngày 18-9, phái đoàn thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc gửi tới Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc một lá thư với nội dung rằng vụ nổ máy nhắn tin ở Lebanon là một hành động khủng bố của Israel nhằm leo thang căng thẳng trong khu vực.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian nói rằng các vụ việc ở Lebanon một lần nữa cho thấy các nước phương Tây và Mỹ, một mặt tuyên bố rằng họ mong muốn có một lệnh ngừng bắn nhưng thực tế lại ủng hộ những hành vi tàn bạo của Israel.

Đáp trả bình luận từ phía Iran, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby khẳng định Mỹ không tham gia các hoạt động bí mật khiến các thiết bị liên lạc của Hezbollah, gồm máy nhắn tin và bộ đàm, phát nổ, theo tờ The New York Times.

Xe cứu thương chở nạn nhân vụ nổ bộ đàm của Hezbollah hôm 18-9 đi cấp cứu. Ảnh: REUTERS

Theo ông Kirby, những vụ việc này đã làm gia tăng xung đột giữa Hezbollah và Israel, nhưng Mỹ vẫn tin rằng "vẫn còn một con đường ngoại giao phía trước" để chấm dứt cuộc chiến của Israel chống Hamas ở Gaza và các quan chức Mỹ vẫn đang tích cực ngoại giao để ngăn chặn một mặt trận khác mở ra ở biên giới Israel - Lebanon.

Cũng trong ngày 18-9, bình luận về việc hàng loạt máy nhắn tin của các thành viên nhóm Hezbollah phát nổ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng thủ phạm gây ra vụ việc cần bị nêu tên và trừng phạt, theo hãng thông tấn TASS.

"Đây là một hành động khủng bố tàn bạo, tàn bạo về cả tính chất và quy mô, xét đến số lượng lớn nạn nhân. Điều này chắc chắn phải được điều tra làm rõ. Cần xác định và trừng phạt những kẻ phạm tội và thế lực đứng đằng sau" - bà Zakharova nói.

Trước đó, trong một thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga, Moscow coi việc hàng loạt máy nhắn tin phát nổ là "hành động chiến tranh hỗn hợp mới nhất chống lại Lebanon", thêm rằng "những kẻ chủ mưu của vụ tấn công công nghệ cao này đang tìm cách châm ngòi cho một cuộc xung đột vũ trang quy mô lớn với mục tiêu gây ra một cuộc chiến tranh lớn ở Trung Đông".