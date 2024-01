Đến hơn 16h hôm nay, hơn 24h sau khi người dân phát hiện nghi phạm giống kẻ giết người ở huyện Hóc Môn, TP.HCM, lực lượng Công an vẫn đang tiếp tục truy tìm hung thủ giết chết nữ nhân viên quán cà phê.

Hàng trăm cảnh sát được điều động đến khu vực nghi phạm lẩn trốn. Ảnh: HD

Đến thời điểm này, đã có hàng trăm cảnh sát của Công an TP.HCM và Công an Long An đang chốt chặn, bao vây khu vực đất bưng, cây cối rậm rạp ở ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An để truy bắt nghi phạm.

Khu vực nghi phạm lẩn trốn là cánh đồng rộng hàng trăm hecta, cỏ mọc rậm rạp, um tùm. Ảnh: HD

Khu vực nghi phạm bỏ xe lẩn trốn là toàn bộ khu vực tiếp giáp ấp 7, ấp 8, xã Lương Hòa từ cầu Rạch Nổ qua Gia Miệng đi sâu vào bên trong cánh đồng trồng chanh đi lại rất khó khăn. Nơi đây kênh rạch chằng chịt, chỉ có thể đi bộ, không thể sử dụng xe máy.

“Khu vực này đất rộng hàng trăm ha, chủ yếu đang trồng chanh, cây ăn trái khác và cây cỏ thiên nhiên mọc rất rậm rạp. Do nằm xa dân cư, việc ra làm vườn của nông dân hầu hết là đi bộ vì không có lộ giao thông nông thôn. Đặc điểm vùng đất này là kênh rạch chằng chịt, có thể băng qua địa phận xã lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TPHCM” - một người dân ở xã Lương Hòa nói.

Từ chiều qua (6-1), nhiều người dân địa phương nhận được thông báo của Công an huyện Bến Lức hiện có nghi phạm giết người, cướp tài sản bỏ xe máy ven bờ kênh khả năng chạy sâu vào cánh đồng trốn thoát. Chính vì vậy phải cảnh giác đối với thanh niên lạ mặt, đồng thời điện báo ngay nếu phát hiện đối tượng nghi vấn.

Trước đó, chiều 6-1, người dân phát hiện một người đội nón kết màu đỏ, áo sơ mi đỏ, mặc quần ngắn dừng xe máy vào tiệm ăn uống giải khát ven tuyến đường tỉnh 830 để mua nước uống và thức ăn. Người này giống nghi phạm cướp tài sản và lấy xe máy của nữ chủ quán ở huyện Hóc Môn (TP.HCM) mà báo chí thông tin nên người dân mở camera xem lại thì gương mặt khá giống hình dạng “kẻ thủ ác" nên báo công an.

Lực lượng chức năng truy bắt kẻ giết người ở huyện Hóc Môn đang lẩn trốn tại huyện Bến Lức. Ảnh: CDLA

Nhận được thông tin kẻ giết người, cướp của điều khiển xe máy chạy từ Hóc Môn, TP.HCM đi theo Đường tỉnh 830 chạy về hướng thị trấn Bến Lức, lực lượng Công an đã tiến hành truy đuổi. Chạy được một đoạn nghi phạm đã quăng xe máy lại bên đường và chạy xuống một khu đất rộng toàn cỏ cây dại mọc um tùm.

Anh N.T.H (38 tuổi, ngụ ấp 7, xã Lương Hòa) cho biết: “Gia đình tôi và mọi người xung quanh đây đang cảnh giác khi nhận được thông tin kẻ giết người đang lẩn trốn ở khu vực này, có lo sợ nhưng cẩn thận là tốt nhất. Tôi thấy kẻ giết người này đang lẩn trốn như vụ án Tuấn "Khỉ" ở Củ Chi nên nói với người nhà cẩn thận, đề phòng vì rất nguy hiểm”.

Lãnh đạo công an tỉnh Long An, phòng nghiệp vụ, công an huyện Bến Lức đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo phối hợp cùng công an TP.HCM bắt nhanh đối tượng gây án trong thời gian sớm nhất.

Như PLO đã thông tin, hơn 10 giờ ngày 6-1, người dân nghe tiếng la hét bên trong một căn ki-ốt đồng thời là quán cà phê, giải khát trên Quốc lộ 22 (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Ngay lúc này, một nam thanh niên rời đi trên chiếc xe máy hiệu SH mode với tốc độ cao. Người dân đến kiểm tra thì phát hiện chị NTHP (22 tuổi, nhân viên quán cà phê) trọng thương, nằm thoi thóp và tử vong sau đó.

HUỲNH DU