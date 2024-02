Kẻ trộm bị bắt khi để xe máy cạnh nhà nghỉ

(PLO)- Hai xe máy bị nghi ngờ là xe ăn trộm nên công an theo dõi chờ các đối tượng xuất hiện.

Ngày 23-2, Công an phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵngcho biết vừa bắt giữ hai đối tượng khi đến lấy xe máy sau khi ăn trộm ở nơi khác.

Cụ thể, khoảng 3 giờ ngày 22-2, Công an phường Xuân Hà trong lúc tuần tra thì phát hiện cạnh một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Tất Thành có hai xe máy không có biển kiểm soát. Nghi ngờ là xe do trộm cắp nên lực lượng công an đã mật phục để theo dõi.

S và V cùng tang vật. Ảnh: CA

Đến 17 giờ ngày 22-2, LVS (15 tuổi, ngụ Thừa Thiên Huế) và TALV (16 tuổi, ngụ Đà Nẵng) đến lấy xe máy thì bị công an mời về trụ sở làm việc.

S và V khai nhận đây là hai chiếc xe máy đã ăn trộm được. Qua xác minh, hai xe này bị ăn trộm ở phường Hoà Khánh Bắc và phường Hoà Hiệp Nam (quận Liên Chiểu).

Công an phường Xuân Hà đã lập hồ sơ, bàn giao S và V cùng tang vật cho Công an phường Hoà Khánh Bắc và Công an phường Hoà Hiệp Nam xử lý theo đúng quy định.

Minh Trường