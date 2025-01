Khả năng các điều tra viên sẽ thực thi lệnh bắt Tổng thống Yoon sớm nhất hôm nay 02/01/2025 09:11

Theo hãng thông tấn Yonhap, cơ quan chống tham nhũng Hàn Quốc có thể tiến hành lệnh bắt giữ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sớm nhất ngay hôm nay 2-1, sau khi Tòa án Quận Tây Seoul trước đó cấp lệnh bắt giữ liên quan vụ thiết quân luật.

Ngày 31-12-2024, Tòa án Quận Tây Seoul đã ban hành lệnh bắt Tổng thống Yoon với cáo buộc chủ mưu ban hành thiết quân luật ngắn hạn vào ngày 3-12-2024 và lạm dụng quyền lực.

Lệnh bắt giữ được ban hành sau khi ông Yoon phớt lờ 3 lệnh triệu tập để thẩm vấn, trong khuôn khổ cuộc điều tra chung với cảnh sát và Bộ Quốc phòng về lệnh thiết quân luật.



Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc, một tổng thống đương nhiệm phải đối mặt với lệnh bắt giữ.

Sau khi lệnh bắt được ban hành, Văn phòng Điều tra Tham nhũng dành cho các Quan chức Cấp cao Hàn Quốc (CIO) đã phối hợp với cảnh sát để xác định thời điểm và phương thức thực hiện.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: GETTY IMAGES

Mặc dù lệnh bắt thường được thực hiện ngay sau khi ban hành, CIO đang cân nhắc cách thức và thời điểm thực hiện, do đây là trường hợp liên quan đến một tổng thống đương nhiệm.

Cơ quan an ninh tổng thống cho biết sẽ thực hiện các biện pháp an ninh theo đúng quy trình, nhưng điều này gây lo ngại rằng có thể xảy ra cản trở việc bắt giữ vì lý do an ninh.

Cùng với lệnh bắt Tổng thống Yoon, tòa án cũng cho phép khám xét dinh thự tổng thống, đưa ra ngoại lệ đối với luật cấm khám xét các địa điểm chứa bí mật quân sự hoặc tài liệu chính thức mà không có sự đồng ý. Trước đây, cơ quan an ninh từng ngăn cản việc đột kích vào văn phòng tổng thống với lý do này.

Giám đốc CIO - ông Oh Dong-woon đã kêu gọi sự hợp tác từ cơ quan an ninh và cảnh báo rằng bất kỳ hành vi nào cản trở thực hiện lệnh bắt giữ có thể bị coi là trốn tránh trách nhiệm hoặc cản trở nhiệm vụ chính thức.

Nếu bị bắt, ông Yoon sẽ được đưa đến trụ sở CIO tại TP Gwacheon (phía nam Seoul) để thẩm vấn trước khi bị giam tại Trung tâm Giam giữ Seoul ở TP Uiwang (tỉnh Gyeonggi), gần văn phòng của CIO.

Theo quy định, sau khi bắt giữ, CIO có 48 giờ để xin lệnh tạm giam chính thức hoặc phải trả tự do cho ông Yoon.