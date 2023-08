Khả năng HLV Hoàng Anh Tuấn đối đầu Shin Tae-yong ở bán kết

(PLO)- Thật thú vị nếu nhà vô địch U-23 Đông Nam Á gặp nhà vô địch SEA Games...

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tham dự giải U-23 Đông Nam Á năm nay tại Thái Lan với tư cách nhà đương kim vô địch. Khả năng không hề nhỏ là ở bán kết lại có trận “El Clasico” Đông Nam Á giữa U-23 Việt Nam và U-23 Indonesia.

Nửa tháng trước, LĐBĐ Indonesia đã bổ nhiệm HLV Shin Tae-yong dẫn dắt U-23 Indonesia theo nguyện vọng của ông để tham dự giải trẻ Đông Nam Á này. Có 10 đội trẻ chia làm ba bảng đấu. Bảng A có chủ nhà Thái Lan, Campuchia, Brunei và Myanmar; Bảng B gồm Indonesia, Malaysia và Đông Timor; Bảng C có Việt Nam, Philippines và Lào.

Mỗi bảng đá vòng tròn một lượt chọn ba đội nhất bảng cùng một đội thứ nhì có thành tích tốt nhất vào bán kết. Việt Nam khả năng cao lên ngôi nhất bảng C. Ở bảng B, cuộc chạm trán giữa Indonesia và Malaysia là trận chung kết bảng. U-23 Indonesia hiện nay ấn tượng hơn, đồng đều hơn, già dặn kinh nghiệm quốc tế và họ đang là nhà đương kim vô địch SEA Games 32.

Theo cách thức vòng bán kết của ban tổ chức: Nhất bảng B gặp đội nhất bảng C hoặc gặp đội xếp nhì có thành tích tốt nhất của bảng A hoặc C. Trận bán kết còn lại Nhất bảng A gặp đội nhất bảng C hoặc đội nhì bảng B. Như vậy khả năng cao là HLV Hoàng Anh Tuấn của U-23 Việt Nam sẽ đối đầu với Shin Tae-yong của U-23 Indonesia.

Xét trên bình diện chung thì Việt Nam mạnh nhất bảng C, còn Indonesia mạnh nhất bảng B. Bảng B, U-23 Việt Nam ra quân gặp Lào lúc 16 giờ ngày 20-8 trên sân Rayong. Việt Nam gặp Philippines (20 giờ ngày 22-8).

Đây là giải đấu nhiều đội coi như đợt tập huấn chuẩn bị cho Asiad 19 vào tháng 9 tới tại Hàng Châu, Trung Quốc. Đội U-23 Singapore vắng mặt ở giải này và cũng không tham dự Asiad 19 vì đội quá yếu, thành tích bết bát, đá toàn thua ở vòng bảng SEA Games 32. Đội trẻ này hiện nay có HLV Nasri Nasir chỉ tập trung vào vòng loại U-23 châu Á, khi họ cùng bảng với U-23 Việt Nam thi đấu vào tháng 10 tới.

THANH HÀ