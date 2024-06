Khách quốc tế đến Việt Nam có thể tăng trưởng 40% đến cuối năm 24/06/2024 17:44

(PLO)- Khách quốc tế trong đà phục hồi mạnh, đã tăng 250% năm ngoái, và năm nay khả năng tăng tiếp 40%, đạt tổng số 19 triệu khách, bằng 105% so với trước đại dịch COVID-19, theo dự báo của VinaCapital.

Số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 5 tháng đầu năm đã tăng 65% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn một chút so với trước dịch COVID-19. Đây là chỉ dấu quan trọng về khả năng phục hồi của ngành du lịch, vốn đóng góp 8% GDP chỉ với mảng khách quốc tế, ở thời điểm 2019, theo báo cáo của VinaCapital.

Ngành du lịch đang phục hồi với tốc độ tăng trưởng mạnh của mang khách quốc tế, mà chủ yếu là khách đến từ Hàn Quốc, Mỹ, tiếp đó là Trung Quốc. Ảnh: VGP

Khách quốc tế tăng trưởng tốt

Theo báo cáo này, trước đây, khách du lịch Trung Quốc từng chiếm tới 1/3 tổng lượng khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam. Dù vậy, COVID-19 xảy ra và diễn biến thị trường đã khiến nguồn khách này tụt giảm rất sâu. Kể cả khi Trung Quốc đã mở cửa trở lại, phải đến tháng trước, khách Trung Quốc mới lần đầu tiên trở lại vị trí dẫn đầu khách quốc tế tới Việt Nam.

Vẫn lấy số liệu năm 2019, tức trước đại dịch COVID-19 để so sánh thì thấy thời điểm đó, ngành du lịch đóng góp khoảng 12% GDP cho Việt Nam, trong đó khách quốc tế góp 8% còn khách nội địa 4%. Cũng tức là, việc phục hồi của ngành kinh tế không khói này có ý nghĩa quan trọng tới tăng trưởng kinh tế.

VinaCapital đánh giá Chính phủ đã có nhiều nỗ lực để vực dậy ngành du lịch, như nới lỏng các yêu cầu về thị thực du lịch vào năm ngoái. Các nỗ lực như vậy đã giúp tăng doanh thu 5 tháng đầu năm của các công ty dịch vụ lữ hành gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kỳ vọng vào khách Trung Quốc

Tỷ lệ lấp đầy phòng khách sạn hiện vẫn thấp hơn khoảng 20% so với mức trước COVID-19, chủ yếu do lượng khách du lịch Trung Quốc vẫn thấp hơn 25% so với mức trước dịch. Dù vậy, các nghiên cứu về khách Trung Quốc đang gợi ra những kỳ vọng.

Theo đó, tỷ lệ người tiêu dùng Trung Quốc có ý định đi du lịch nước ngoài tăng gần gấp đôi so với năm ngoái, đạt mức gần 2/3 số người được khảo sát. Học viện Du lịch Trung Quốc dự kiến khách Trung Quốc du lịch nước ngoài sẽ vượt mức 80% so với trước COVID-19 trong năm nay.

Trong xu hướng này, số liệu 5 tháng đầu năm cho thấy lượng du khách Trung Quốc đến Việt Nam tăng hơn 300% so với cùng kỳ, đạt mức 75% trước dịch COVID-19. Vì vậy VinaCapital kỳ vọng nguồn khách này đến hết năm sẽ phục hồi lên mức 85% so với trước COVID-19. Nếu đạt được, đây sẽ là mức phục hồi rất cao so với mức cải thiện 30% của năm 2023.

Đây là cơ sở quan trọng để VinaCapital dự báo tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong cả năm nay sẽ đạt mức 105% trước COVID-19, so với mức 70% đã đạt được năm ngoái.

Trung Quốc và Nhật Bản là hai quốc gia lớn trên thế giới mà du lịch ra nước ngoài vẫn chưa phục hồi về mức trước COVID-19.

Sự phục hồi chậm chạp của Trung Quốc xuất phát từ việc nước này đến năm ngoái mới dỡ bỏ các hạn chế từ chính sách “Zero COVID”. Ngoài ra, khách Trung Quốc đi du lịch nước ngoài phục hồi chậm còn do kinh tế nước này đang nhiều khó khăn. Chưa kể khi du lịch nội địa Trung Quốc đang giữ chân người dân nước này rất tốt, với chi tiêu du lịch nội địa dự kiến sẽ vượt mức trước COVID-19 trong năm nay.

Còn khách Nhật Bản thì giá đồng Yên sụt giảm mạnh đang cản trở họ du lịch nước ngoài.