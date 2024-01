Khách quốc tế tăng cao, đại gia ngành hàng không lãi lớn

Trong báo cáo tài chính vừa phát hành, Công ty phục vụ mặt đất Sài Gòn (SGN) cho biết, trong năm 2023, hiệu quả kinh doanh rất tốt do sản lượng phục vụ các chuyến bay quốc tế ở mức cao, ký thêm nhiều hợp đồng phục vụ với nhiều khách hàng mới và tăng phí dịch vụ các khách hàng hiện tại.

Theo đó, năm 2023, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của SGN đạt 1.456 và 277 tỉ đồng, lần lượt tăng 46% và 65% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, SGN cũng cho biết, lợi nhuận trên vẫn chưa đạt hiệu quả cao do phải trích lập dự phòng nợ xấu. Hiện SGN phải trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi với Bamboo Airways là 53,6 tỉ đồng và Vietravel Airlines (6,6 tỉ đồng).

"Vì lý do trên, mặc dù doanh thu quý IV-2023 có sự tăng trưởng so với cùng kỳ nhưng do thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi nên lãi ròng của quý IV giảm 17% so với cùng kỳ" - SGN giải trình với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

SGN vừa phải trích lập dự phòng nợ khó thu với Bamboo Airways. Ảnh: PHƯƠNG MINH

PHƯƠNG MINH