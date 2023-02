Khám xét Chi cục Đăng kiểm tại TP.HCM và Vũng Tàu

(PLO)- Đầu giờ chiều 9-2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiến hành khám xét trụ sở Chi cục Đăng kiểm số 6 (thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam) tại TP.HCM.

Ngày 9-2, công an TP.HCM đồng loạt khám xét hai chi cục đăng kiểm ở TP.HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo ghi nhận, tại trụ sở Chi cục Đăng kiểm số 6 ở đường Lý Tự Trọng, quận 1 có rất đông lực lượng Công an.

Bên ngoài đường có 3 xe công vụ, công an khám xét nghiêm ngặt, yêu cầu người dân không tụ tập theo dõi, không quay phim, chụp ảnh.

Cũng trong sáng cùng ngày, xe chuyên dụng của công an TP.HCM cũng đã có mặt tại trụ sở Chi cục đăng kiểm số 9 (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu) để khám xét.

Chi cục Đăng kiểm số 6 và số 9 thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, chuyên làm thủ tục đăng ký cho các phương tiện tàu biển.

Hiện chưa rõ hai chi cục đăng kiểm trên bị công an khám xét vì hành vi sai phạm gì?

Trước đó, tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ đầu tháng 2 vừa qua, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Công an các địa phương đã khám xét 32 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, khởi tố 248 bị can về các tội danh “Môi giới hối lộ”; “Đưa hối lộ”; “Nhận hối lộ”; “Giả mạo trong công tác”; “Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho cục thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật”.

Trong số này có ông Đặng Việt Hà - Cục trưởng, ông Trần Kỳ Hình – nguyên Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam và lãnh đạo nhân viên phòng kiểm định xe cơ giới.

Cũng theo Trung tướng Tô Ân Xô, một vài lãnh đạo Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam nhận tiền hối lộ định kỳ theo tháng, theo quý của một số trung tâm đăng kiểm để bỏ qua các lỗi trong hồ sơ xin cấp phép hoạt động, bỏ qua lỗi vi phạm trong quá trình kiểm tra, đánh giá định kỳ hoặc đột xuất; ký duyệt cấp các mã đăng kiểm; thuê viết phần mềm có tính năng chỉnh sửa kết quả kiểm định về khí thải, phanh, đèn...

Chi cục Đăng kiểm là tổ chức trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện quản lý nhà nước về đăng kiểm đối với phương tiện giao thông, phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng, công-te-nơ sử dụng trong giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải (sau đây gọi tắt là phương tiện, thiết bị giao thông vận tải) và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác, vận chuyển trên biển, máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (trừ phương tiện, thiết bị phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh và tàu cá). Tổ chức thực hiện công tác đăng kiểm về chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, an toàn lao động đối với các loại phương tiện, thiết bị nêu trên theo quy định của pháp luật, trong phạm vi quản lý theo phân công của Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam.

