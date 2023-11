Khánh Hòa yêu cầu xử lý 67 công trình khách sạn, nhà hàng... vi phạm xây dựng

Ngày 26-11, nguồn tin PLO cho biết UBND tỉnh Khánh Hòa đã văn bản giao Sở Xây dựng, các địa phương và Ban Quản lý khu kinh tế Vân Phong khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm các công trình vi phạm về trật tự xây dựng.



Khách sạn Bavico nâng từ 22 tầng lên 24 tầng. Ảnh: H.H

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, cơ quan này đã gửi danh sách các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015-2022 cho Công an tỉnh Khánh Hòa để kiểm tra, báo cáo Đoàn giám sát HĐND về chuyên đề chấp hành pháp luật trong quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy.

Qua kiểm tra, có 67 công trình nằm trên địa bàn TP Nha Trang, TP Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa và huyện Cam Lâm vi phạm về phòng cháy chữa cháy, đồng thời có vi phạm về trật tự xây dựng.

Các công trình này chủ yếu là khách sạn, nhà hàng, nhà máy. Trong đó, một số khách sạn như: Khách sạn Thăng Long Golden 2, khách sạn Bách Việt (Bavico Nha Trang), khách sạn Vịnh Thiên Đường… vi phạm nâng tầng. Những khách sạn này đã nộp phạt nhưng chưa khắc phục tháo dỡ công trình vi phạm.

Sở Xây dựng cho biết có 40 công trình do cơ quan này cấp phép xây dựng và 27 công trình do UBND cấp huyện và Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong cấp phép xây dựng. Do đó, Sở Xây dựng sẽ kiểm tra, rà soát lại việc xử lý vi phạm 40 công trình theo thẩm quyền.

Riêng 27 công trình còn lại đề nghị giao UBND TP Nha Trang, TP Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa và Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong kiểm tra, rà soát theo phân cấp và quy định.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao các cơ quan trên căn cứ chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền được giao khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm các công trình vi phạm, đồng thời không để tái phạm đối với các công trình xây dựng mới.

HUỲNH HẢI