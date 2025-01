Khánh Thành đường tỉnh 826E kết nối miền hạ Long An với TP.HCM 15/01/2025 18:29

(PLO)- Đường tỉnh 826E là cầu nối và động lực phát triển kinh tế miền hạ của tỉnh Long An với TP.HCM, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông khu vực.

Ngày 15-01-2025, UBND tỉnh Long An phối hợp với Tập đoàn T&T Group tổ chức lễ khánh thành Đường tỉnh 826E ấp 3 Long Hậu đoạn từ ĐT.826E đến mép nhựa đường Long Hậu.

Các đại biểu tham gia cắt băng khánh thành Đường tỉnh 826E. Ảnh: HD

Đường tỉnh 826E được thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị với quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 60 km/h và bố trí cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng trên toàn tuyến. Công trình dài hơn 2,7 km này có tổng mức dự toán hơn 389 tỉ đồng, trong đó Công ty Cổ phần Thái Sơn – Long An (thành viên của Tập đoàn T&T Group) đóng góp hơn 70% tổng giá trị dự toán.

Đường tỉnh 826E có tổng kinh phí hơn 389 tỉ đồng. Ảnh: HUỲNH DU

Dự án đi qua Khu đô thị T&T City Millennia, Khu công nghiệp Long Hậu, kết nối với huyện Nhà Bè TP.HCM. Trong tương lai, tuyến đường này sẽ kết nối với Quốc lộ 50, trục động lực Quốc lộ 50B, đồng thời kết nối với đường Tân Tập - Long Hậu để đến cảng Quốc tế Long An và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Cần Giuộc (Long An) và huyện Nhà Bè (TP.HCM).

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HD

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp to lớn của các doanh nghiệp trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Những công trình ý nghĩa này không chỉ giải quyết bài toán cơ sở hạ tầng giao thông, đô thị, giáo dục mà còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xây dựng Long An trở thành điểm sáng trên bản đồ phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình trường mầm non và trường tiểu học thuộc Khu tái định cư Thái Sơn. Ảnh: HD

Cùng ngày, Công ty Cổ phần Thái Sơn – Long An đã chính thức khánh thành công trình trường mầm non và trường tiểu học thuộc Khu tái định cư Thái Sơn (xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An).