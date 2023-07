Khen thưởng lực lượng truy bắt nhanh 2 kẻ cướp ở Long An

(PLO)- Với thành tích phá án nhanh, bắt giữ hai kẻ dùng súng đe doạ cướp tài sản của cô gái trên tuyến lộ N2, Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp tặng bằng khen và thưởng nóng lực lượng phá án.

Chiều 19-7, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, ông Phạm Thiện Nghĩa đã khen, thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong bắt giữ hai kẻ cướp trên tuyến lộ N2.

Tại buổi lễ, Chủ tịch tỉnh biểu dương thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong thực hiện điều tra, bắt giữ đối tượng cướp tài sản, bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước tình hình tội phạm thời gian tới còn diễn biến phức tạp, Chủ tịch tỉnh yêu cầu lực lượng công an cần nâng cao ý thức cảnh giác trong công tác tấn công trấn áp tội phạm.

Lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nắm bắt thông tin, xử lý kịp thời các vụ việc. Kiên quyết không để xảy ra điểm nóng hay hình thành các băng nhóm tội phạm trên địa bàn; đấu tranh, phòng chống có hiệu quả các loại tội phạm, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Có ba tập thể và sáu cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phối hợp, hỗ trợ điều tra, bắt giữ 2 kẻ cướp được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và nhận thưởng nóng 20 triệu đồng.

Như PLO đưa tin, vào khuya 15-7, chị T. (ngụ tỉnh Kiên Giang) chạy xe máy một mình hướng từ huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An về để lo hậu sự cho người thân.

Khi chị T. đi đến tuyến Quốc Lộ N2 thuộc ấp 4, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười thì bị hai thanh niên đi xe mô tô áp sát. Sau khi bị té ngã, nạn nhân bị cướp dùng súng đe dọa, lấy điện thoại di động, một vòng cổ cùng 1 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an huyện Tháp Mười đã khẩn trương phối hợp với các Phòng nghiệp vụ và Công an tỉnh Long An triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét đối tượng gây án.

Đến 16 giờ ngày 18-7, lực lượng Công an huyện Tháp Mười đã bắt được Lâm Thượng và Võ Văn Đặng (cùng 20 tuổi) khi đang lẫn trốn ở nhà trọ tại tỉnh Long An. Tại đây, công an đã thu hồi điện thoại, vòng đeo cổ của nạn nhân và 1 khẩu súng nhựa.

Hiện Công an huyện Tháp Mười đang khẩn trương điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an bắt tạm giam cha dượng đốt con trai riêng của vợ ở Đồng Tháp (PLO)- Nhớ lại việc con trai riêng tinh nghịch, quậy phá trong nhà, Nên đã dùng miếng vỏ xe tẩm dầu, đốt cháy và ném vào người khi bé trai đang ngủ.

HẢI DƯƠNG