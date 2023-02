Khen thưởng nhiều người phá nhanh vụ cướp trong tiệm vàng ở Vĩnh Long

(PLO)- Phá nhanh vụ cướp tiệm vàng trong ngày Thần tài, nhiều tập thể, cá nhân Công an thị xã Bình Minh và huyện Bình Tân được khen thưởng đột xuất.

Ngày 6-2, Công an thị xã Bình Minh tổ chức Lễ công bố Quyết định khen thưởng đột xuất cho các tập thể và cá nhân có thành tích khám phá nhanh vụ án cướp tiệm vàng vào ngày Thần tài.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Đại tá Phan Ngọc Tính, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao bằng khen cho tập thể Công an thị xã Bình Minh và Thượng tá Ngô Văn Thống, Trưởng Công an thị xã Bình Minh.

Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho tập thể Công an xã Thành Lợi, huyện Bình Tân và hai cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phá nhanh vụ án.

Chủ tịch UBND thị xã Bình Minh cũng tặng giấy khen cho 10 cá nhân vì có thành tích tiêu biểu trong công tác truy bắt nhanh kẻ cướp tài sản.

Như PLO đưa tin, Huỳnh Dũng Em (38 tuổi, ngụ xã Thành Lợi, huyện Bình Tân) làm nghề phụ hồ trên địa bàn. Những ngày tết Dũng Em xài hết tiền nên sau khi nhậu đã nảy sinh ý định cướp tài sản.

Khoảng 10 giờ 20 phút trưa 31-1 (ngày Thần tài), Dũng Em mang theo thanh sắt và dao nhọn điều khiển xe máy đến một tiệm vàng ở thị xã Bình Minh.

Đến nơi Dũng Em cầm hung khí xông vào tiệm đe doạ buộc những người trong tiệm đưa tiền vàng. Nhân viên của tiệm hoảng sợ đã ném tiền vàng ra, Dũng Em liền gom và nhanh chóng tẩu thoát.

Ngay khi vụ việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo Công an thị xã Bình Minh, các đơn vị nghiệp vụ triển khai lực lượng truy bắt nghi phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ Dũng Em tại nhà.

Qua khám xét, công an đã thu hồi 48 triệu 445 ngàn đồng và một đôi bông màu vàng.

