Khen thưởng tập thể, cá nhân trong chuyên án bắt giữ hơn 1 tấn pháo nổ

Ngày 26-1, Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 1 tập thể, 7 cá nhân đã có thành tích trong đấu tranh, triệt phá chuyên án vận chuyển, tàng trữ, mua bán pháo nổ mang bí số 0124p của Công an huyện Đức Linh.

Số lượng pháo nổ thu được trong chuyên án được xem là lớn nhất từ trước đến nay tại Bình Thuận.

Ban Giám đốc Công an tỉnh cũng thưởng nóng Công an huyện Đức Linh số tiền 20 triệu đồng về thành tích triệt phá chuyên án pháo nổ nói trên.

Trước đó, qua công tác trinh sát, Công an huyện Đức Linh phát hiện một số đối tượng vận chuyển pháo nổ trái phép từ biên giới Campuchia về địa phương tiêu thụ nên xác lập chuyên án đấu tranh.

Lưu Văn Nhượng cùng xe bán tải chở đầy pháo nổ.

Đến 9 giờ 30 phút ngày 25-1, Công an huyện Đức Linh bắt quả tang Lưu Văn Nhượng (51 tuổi, trú tại phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đang điều khiển xe ô tô bán tải hiệu Mazda BT-50, gắn biển số 86C-694.53 (sau đó được xác định là biển số giả).

Tổ công tác phát hiện biển số xe này được dán chồng lên một biển số xe khác là 51D-576.58.

Xe vận chuyển pháo nổ dán chồng hai biển số để qua mặt công an.

Kiểm tra bên trong xe ô tô, phát hiện 400 hộp pháo hoa loại 49 ống phóng, 40 hộp pháo hoa nổ loại 100 ống phóng và 18 bịch pháo bi. Tổng trọng lượng khoảng 849kg.

Sau đó, Ban Chuyên án đã khám xét khẩn cấp tại nhà Nguyễn Ngọc Tuấn trú tại xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh, thu giữ thêm 93 hộp pháo hoa nổ, 3 bịch pháo bi, tổng trọng lượng 183kg. Tổng trọng lượng pháo thu giữ được ở 2 địa điểm là 1.032kg.

Công an huyện Đức Linh kêu gọi người dân đã mua pháo nổ từ các đối tượng đến trụ sở UBND xã, Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện giao nộp.

