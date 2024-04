Khi nào nắng nóng ở Nam Bộ sẽ giảm? 29/04/2024 09:25

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, ngày 29-4, các tỉnh miền Đông Nam Bộ nắng nóng gay gắt tiếp tục diễn ra trên diện rộng, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt. Các tỉnh miền Tây Nam Bộ nắng nóng duy trì trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt, trời ít mưa.

Dự báo từ ngày 2-5, cường độ nắng nóng có xu hướng giảm trên khu vực Nam Bộ. Ảnh: NGUYỆT NHI

Nhiệt độ cao nhất miền Đông Nam Bộ phổ biến từ 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C, miền Tây Nam Bộ từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Trong hai đến ba ngày tới, vùng áp thấp nóng phía Tây nối với rãnh áp thấp qua Bắc Bộ bị nén dịch về phía Nam qua Bắc Trung Bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nâng trục lên phía Bắc, qua Trung Trung Bộ hoạt động với cường độ mạnh.

Theo đó, hai đến ba ngày tới nắng nóng vẫn tiếp tục xảy ra diện rộng và gay gắt. Dự báo từ ngày 2-5, khu vực này cường độ nắng nóng có xu hướng giảm.

Dự báo mùa mưa ở Nam Bộ năm nay khả năng sẽ bắt đầu từ khoảng 10-5 đến 20-5.