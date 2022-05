Khóa cửa nhôm Xingfa loại nào tốt? Nên chọn loại nào?

Khóa cửa nhôm Xingfa là một trong những phụ kiện, đóng vai trò rất quan trọng trong vấn đề an toàn. Ngoài ra, còn là một trong những phụ kiện được vận hành nhiều trên bộ cửa. Do đó, việc chọn một bộ khóa không tốt sẽ làm cho bộ cửa nhôm Xingfa kém an toàn, khóa nhanh hư hỏng hay bị kẹt khóa…

Để có một bộ cửa nhôm Xingfa an toàn, dễ sử dụng thì việc chọn một bộ khóa tốt là điều rất cần thiết. Chính vì thế, chúng tôi đã trực tiếp tham khảo ý kiến từ các chuyên gia, và tham khảo ý kiến tư vấn trực tiếp từ các công ty, đơn vị thi công loại cửa này. Để chọn ra những bộ khóa cửa nhôm Xingfa có chất lượng tốt, đánh giá cao… để bạn có thể nắm được và lựa chọn khi thi công loại cửa này.

Dưới đây là những bộ khóa cho cửa nhôm Xingfa được đánh giá cao về chất lượng, có độ bên cao, chắc chắn, đẹp mà bạn nên chọn.

Khóa cửa nhôm Xingfa hãng Bogo

Nếu bạn cần một bộ khóa cửa Xingfa có tính an toàn chống cạy cửa tốt, độ bền màu cao, chất lượng, cứng cáp thì bạn không thể bỏ qua sản phẩm khóa của hãng Bogo. Khóa Bogo được các đơn vị thi công đánh giá rất cao về chất lượng, đặc biệt là tính an toàn chống trộm cạy cửa.

· Bề mặt & màu sắc: Với Công nghệ Oxydized (Anodizing) bề mặt & phủ lớp bảo vệ bề mặt làm cho sản phẩm này có độ bền màu theo thời gian, vượt xa các sản phẩm xi cũng như sơn tĩnh điện.

· Tay nắm khóa: Một điểm đặc biệt ở phần tay nắm khóa Bogo là được đúc bằng nhôm nguyên khối, nên rất chắc chắn và cứng cáp.

· An toàn chống trộm: Với thiết kế bộ vấu hãm dành cho khóa đa điểm có khả năng chống cạy cửa cực kỳ tốt. Đối với cửa nhôm Xingfa về khả năng chống cạy cửa thì khóa hãng Bogo hiện đang dẫn đầu, mà không có hãng nào trên thị trường làm tốt điều này.

Khóa cửa nhôm Xingfa hãng Roto Frank

Roto Frank là một trong những hãng khóa cao cấp nổi tiếng thế giới của Đức. Các sản phẩm phụ kiện của Roto đã có mặt thị trường Việt Nam hơn 10 năm. Được đánh giá là một trong những hãng có độ bền cao, sử dụng trơn tru, và chất lượng nhất hiện nay.

· Bề mặt & màu sắc: Sử dụng sơn tĩnh điện và có lớp phủ bảo vệ nên màu sắc sản phẩm có độ bền màu lên đến 10 năm.

· Chi tiết kết cấu khóa: Là một trong những hãng nổi tiếng với những chi tiết có độ chính xác cao và vật liệu tốt. Nên các sản phẩm khóa của hãng Roto thường sử dụng rất mượt, nhẹ nhàng và trơn tru.

· Tính an toàn: Tuy không được đánh giá cao về khả năng chống cạy cửa. Nhưng phần lõi khóa của hãng Roto có khả năng chống bẻ khóa hay phá khá tốt.

Đó là 2 hãng khóa có chất lượng tốt và được đánh giá cao dành cho cửa nhôm Xingfa. Ngoài những hãng trên thì còn một số hãng khóa có chất lượng tốt khác, nhưng mức độ phổ biến không cao là hàng đặt. Nên chúng tôi không giới thiệu, do độ phổ biến thấp thì về thay thế hay tìm linh kiện sửa chữa sẽ khó tìm. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm một số hãng khóa cửa nhôm Xingfa khác có chất lượng xếp loại khá như: Huy Hoàng, Cmech, Draho, Kinlong…

Mua khóa cửa nhôm Xingfa ở đâu

Nếu bạn cần mua khóa cửa nhôm Xingfa về thay thế, hoặc mua về lắp mới thì có thể tham khảo hoặc liên hệ thông tin nhà phân phối bên dưới. Đây là một trong những nhà phân phối nguyên liệu, vật tư sản xuất cửa và đồng thời cũng là nhà bán lẻ các sản phẩm phụ kiện cửa hàng đầu miền Nam. Có đầy đủ tất cả các loại bản lề, khóa, chốt, tay nắm cho cửa nhôm Xingfa

NNM GROUP

· Địa chỉ: 122/17 Tân Thới Hiệp 20, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

· Điện thoại: 0918753133

· Website: https://cuanhua-loithep.com/