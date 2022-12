Khởi công đồng loạt 3 dự án trọng điểm ở TP.HCM

(PLO)- Ba dự án trọng điểm gồm mở rộng Quốc lộ 50, xây dựng nút giao An Phú và đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa sẽ đồng loạt khởi công trong tháng 12-2022.

Ba dự án giao thông trọng điểm của TP.HCM đang “rục rịch” chuẩn bị khởi công những ngày cuối năm, được kỳ vọng sẽ xóa bỏ tình trạng ùn ứ, mở ra không gian mới để phát triển. Để tìm hiểu về tiến độ, các công việc đang triển khai, Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP (Ban giao thông).

Đồng loạt khởi công ba dự án

. Phóng viên: Thưa ông, xin ông cho biết tiến độ triển khai ba dự án trọng điểm trên của TP.HCM hiện nay ra sao, có kịp khởi công trong năm 2022 hay không?

+ Ông Lương Minh Phúc: Ba dự án trọng điểm của TP.HCM gồm dự án nút giao An Phú (TP Thủ Đức), đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa (quận Tân Bình) và mở rộng Quốc lộ (QL) 50 (huyện Bình Chánh) là ba dự án khởi công mới của TP.

Hiện chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đang ở bước chấm thầu, dự kiến trong tuần tới sẽ công bố kết quả thầu. Sau đó, chủ đầu tư sẽ chuyển sang giai đoạn đàm phán hợp đồng. Mục tiêu đặt ra là các thủ tục liên quan hoàn thành trước ngày 15-12, sau đó sẽ hoàn thiện các thủ tục tạm ứng chuẩn bị khởi công.

Dự kiến tuần cuối của tháng 12 sẽ lần lượt khởi công những gói đầu tiên của ba dự án. Cụ thể, dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa sẽ khởi công vào ngày 26-12; dự án QL50 khởi công vào ngày 28-12 và dự án nút giao An Phú khởi công vào ngày 30-12. Hiện nay, các đơn vị đang tập trung triển khai các thủ tục và cố gắng giữ đúng tiến độ này.

. Vậy hạng mục nào sẽ được ưu tiên khởi công trong tháng 12 này, thưa ông?

+ Đối với dự án QL50, hiện có bốn gói thầu nằm trong 5,3 km từ đường Nguyễn Văn Linh đến QL50 sẽ đồng loạt khởi công. Tương tự, dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, Ban giao thông sẽ triển khai trước hạng mục hầm ở đầu tuyến Phan Thúc Duyện - Trần Quốc Hoàn, đây là điểm không bị vướng mặt bằng. Do vậy, trong khi chờ đợi bàn giao mặt bằng từ khu đất quốc phòng thì Ban giao thông sẽ triển khai xây dựng hạng mục hầm chui trước.

Đối với dự án xây dựng nút giao An Phú, gói thầu đầu tiên khởi công là thi công cầu Bà Dạt, hướng vào nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành. Bên cạnh đó, các gói thầu về đường hầm và cầu Giồng Ông Tố cũng sẽ được triển khai đồng bộ trong giai đoạn tiếp theo.

Vừa thi công vừa đảm bảo giao thông

. Thưa ông, vấn đề mặt bằng thi công và đảm bảo an toàn giao thông ở các dự án trọng điểm là vô cùng quan trọng, vậy TP đã có bước chuẩn bị ra sao?

+ Hiện nay, đối với dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa có hai nhóm công việc cần làm liên quan đến mặt bằng. Thứ nhất, quận Tân Bình sẽ phê duyệt phương án bồi thường cũng như bắt đầu chuẩn bị khu tái định cư tại chỗ cho 36 hộ dân ở khu vực quốc phòng. Quận Tân Bình đang thực hiện phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cục bộ và triển khai các công tác thi công hệ thống hạ tầng khu tái định cư tại chỗ; triển khai phương án chi trả bồi thường.

Thứ hai, UBND TP đang chủ trì để làm việc với Bộ Quốc phòng, hỗ trợ quận Tân Bình phê duyệt dự toán bồi thường giải phóng mặt bằng với các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Dự kiến tháng 2-2023, toàn bộ công tác thu hồi đất quốc phòng và của hộ dân sẽ được hoàn thành. Lúc này, Ban giao thông sẽ tiếp tục triển khai các gói thầu còn lại. Mục tiêu hoàn thành toàn dự án vào tháng 9-2024 để đồng bộ với nhà ga T3.

Đối với dự án nút giao An Phú, việc vừa thi công vừa đảm bảo trật tự, an toàn giao thông là vô cùng quan trọng. Theo đó, hiện nay tư vấn, chủ đầu tư và Sở GTVT cũng đã chuẩn bị trước các phương án để đảm bảo an toàn giao thông. Tinh thần chung là tận dụng các tuyến đường hiện hữu để tạo những lối thoát, tránh tập trung vào nút giao, gây ùn ứ khu vực này.

Tương tự các dự án trước đây, Ban giao thông cố gắng vừa thi công vừa tổ chức giao thông đi xuyên qua nút giao này. Tất nhiên, đây là một công tác cực kỳ phức tạp và đòi hỏi phải tập trung chuẩn bị thật tốt.

Vì vậy, Ban giao thông đã cùng với Sở GTVT và sắp tới là các nhà thầu sẽ có phương án cụ thể nhất với tình hình thực tiễn. Không chỉ vậy, các đơn vị sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến hằng ngày để có những xử lý kịp thời để đảm bảo giao thông và đưa dự án này về đích đúng tiến độ.

Đảm bảo đồng bộ trên Quốc lộ 50 Sở GTVT TP cho biết: Hiện nay, một đoạn nút giao gồm xây dựng cầu vượt trên QL50 và nối đường đầu cầu với QL50 hiện hữu không đồng bộ với dự án QL50 mới chuẩn bị triển khai. Điều này sẽ làm phát sinh tình trạng “thắt cổ chai” tại đây. Bởi đây là hạng nút giao thông giữa QL50 và đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư. Về vấn đề này, ông Lương Minh Phúc cho biết trong tuyến QL50 - cao tốc Bến Lức - Long Thành có một đoạn khoảng 640 m do VEC triển khai. Tuy nhiên, do điều kiện về kinh phí, đơn vị này chỉ thi công hai tuyến cầu vượt trên cao, còn đoạn đường đó chưa có chi phí để làm. Đồng thời, việc bổ sung chi phí để làm đồng bộ mất nhiều thời gian hơn. Thông tin mới nhất là trong buổi làm việc gần đây với Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT, TP.HCM có kiến nghị chuyển giao phần việc đó về TP.HCM. Từ đó, TP.HCM sẽ bổ sung hạng mục này vào trong dự án QL50 để đảm bảo được đồng bộ trong thời gian tới. Hiện Bộ GTVT và Chính phủ đã đồng thuận phương án này.

ĐÀO TRANG